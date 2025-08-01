屏東山區連日累積雨量破千毫米 8原鄉居民撤離中

屏東縣長周春米（左一 ）及縣府團隊嚴陣以待，緊盯氣象動態。（屏東縣政府提供）

2025/08/01 15:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕受西南氣流影響，屏東地區連日雨勢不歇，尤其山區原鄉已出現多條土石流警戒，8個原鄉更連續4天停班停課，縣長周春米今（1日）在災害應變中心召開會議，要求山區8個原鄉預防性撤離居民。

依中央氣象署觀測，至今日（1）下午2點40分許，位於瑪家鄉的新瑪家測站過去72小時累積雨量已達1137毫米。

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屏東縣政府表示，自7月28日起災害應變中心擴大三級開設，連日大雨不斷，部分地區甚至出現豪雨，雨勢至今仍未停歇，依據中央氣象署的資料顯示這波雨勢可能持續到下週，周春米憂心忡忡，因為未來3天尤其山區也會破1千毫米，對山區影響特別顯著。

屏縣災害應變中心指出，目前縣境已有29條土石流黃色警戒、10條紅色警戒，另外，大規模崩塌紅色警戒有2處，部分橋樑、道路已實施預警性封閉。

為此，周春米稍早已經要求山區8個原鄉預防性撤離居民，啟動依親或進入收容中心，並責成原民處長陳美玲務必聯絡到每一位鄉長，請公所落實完成撤離，注意轄區民眾安全。

同時，也請各原鄉公所掌握有孤島效應地區的物資、醫療狀況，如有不足立刻跟屏東縣災害應變中心聯繫，請求支援，以部落安全、居民安心為優先。豪雨統計至今（1）日下午2點許，全縣一度有139人預防性撤離，部分居民在雨勢稍歇後返家，目前有93人撤離，55人安置、其餘依親。

屏縣府呼籲，山區土石鬆軟，容易造成邊坡崩塌，請民眾盡量避免進入山區，千萬注意安全。

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