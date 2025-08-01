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    政大攜手8大學培育「跨校商管博士」 獲教育部千萬補助

    政大攜手8大學打造「商管博士跨校聯合培育計畫」，強化高等教育競爭力。（政大提供）

    政大攜手8大學打造「商管博士跨校聯合培育計畫」，強化高等教育競爭力。（政大提供）

    2025/08/01 15:54

    〔記者楊綿傑／台北報導〕為強化台灣商管領域博士班學生的培育品質，提升研究能力與國際競爭力，政治大學攜手國內8所頂尖大學，共同推動全台首創的「台灣商管領域跨校博士生聯合培育計畫」，並獲教育部核定3年1000萬元，將透過跨校合作機制整合師資與資源，全面提升我國商管博士教育品質，強化台灣高等教育在國際舞台上的競爭力。

    政大副校長，台灣商管學院聯合會理事長蔡維奇表示，面對全球化與科技化浪潮，台灣商管博士教育長期面臨跨校資源整合不足、國際化程度有限、研究能量分散等挑戰。然而博士生培育正是高等教育學術能量的關鍵核心，更牽動國家整體人才戰略與學術佈局。

    因此蔡維奇邀集包括政大黃家齊院長、台大胡星陽院長、成大黃宇翔院長、中山林豪傑院長、中央葉錦徽院長、中興謝焸君院長、清大林哲群院長、陽交大邱裕鈞院長、台科大曹譽鐘院長等9所商管學院院長組成推動委員會，並由長榮大學林傑毓院長協助協調整合。歷經多次會議討論，確立課程架構與推動方向。

    蔡維奇指出，計畫課程為核心管理次領域課程與國際新興議題課程2大主軸，其中，核心課程聚焦財務、會計、策略管理、人力資源管理等商管學院普遍設置且具研究基礎的領域；新興課程則針對「AI與企業策略」等前瞻主題，或是進階研究方法課程，邀請國際級師資授課，協助博士生接軌國際潮流，拓展學術視野。目前已規劃13門核心管理次領域與4門國際新興議題課程，將陸續開放跨校博士生修課。

    該計畫今起啟動，預計維持3年。今年下半年將率先鼓勵各校修訂跨校選課與學分採認辦法，並開放博士生以「旁聽」方式參與跨校課程。114學年度第一學期將開設4門核心管理次領域課程，授課教師包括中央大學講座教授林基財、成大特聘教授黃華瑋、清大教授張元杰與謝英哲、中山特聘教授紀乃文等。課程以實體授課為主，考量外縣市博士生需求，部分週次也提供同步遠距參與機制。

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