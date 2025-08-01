苗栗縣31位新續任校長交接 鍾東錦盼以學生為中心推動教育創新

苗栗縣31位新續任校長宣示誓詞。（圖由縣府提供）

2025/08/01 15:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府今（1）日舉行114學年度縣立高中及國中小學校長連任暨新卸任校長宣誓布達典禮，計31位校長交接，其中8位校長連任或續任。縣長鍾東錦表示，校長是學校的核心人物，肩負行政與教育改革的重要責任，也期望連任與新任校長以學生為中心，結合趨勢與創新教學，持續提升教育品質。

校長連任、續任8人分別是三義高中李萬源、明仁國中湯慧敏、造橋國中林孟君、大西國中洪毓澤、城中國小徐永鑫、烏眉國小王克誠、坪頂國小游惠茹、海口國小涂秋英。

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新任校長23人分別是頭屋國中林煜騰、通霄國中彭永青、南河國小趙文德、西湖國小彭慧婷、啟明國小吳明志、新埔國小謝孫良、永興國小黃秀英、文峰國小徐臻輝、南庄國小楊家銘、后庄國小饒世妙、斗煥國小林緯志、六合國小劉敏珍、大埔國小盧盈智、五湖國小吳素玲、獅潭國小林國正、圳頭國小王慶華、頭份國中徐仁斌、獅潭國中王志慧、南和國中陳建志、豐林國小謝政達、南埔國小涂裕彩、大南國小吳金峰、汶水國小陳若蘭。

此外，鍾東錦也向鍾萬煋、吳忠道、羅士侃、日智衡、許碧雲、曾慶寧、徐淑惠7位榮退校長致上最深敬意與感謝，感謝他們在教育崗位上奉獻數十年，培育無數英才，為苗栗教育奠定穩固基礎，如今圓滿退休，邁向人生新階段，也誠摯祝福未來生活更加豐富精彩。

縣長鍾東錦頒贈退休校長紀念獎牌。（圖由縣府提供）

縣長鍾東錦期許連任與新任校長以學生為中心，結合趨勢與創新教學，持續提升教育品質。（圖由縣府提供）

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