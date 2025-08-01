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    丹娜絲颱風重創台南災戶「掀屋頂」 中央地方合力啟動住屋修繕媒合

    南市工務局副局長鄒譽名說明。（記者洪瑞琴攝）

    南市工務局副局長鄒譽名說明。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/01 15:36

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南沿海地區，上萬戶民宅災情慘重，其中屋頂全掀戶數1793戶、屋頂半掀5885戶，合計7678戶，重建之路面臨嚴峻挑戰。為協助受災戶復原家園，台南受災區劃分為17個責任區，由市府及中央分工負責媒合資源修繕，至少已有38戶提出媒合申請，今日下午即可會勘估價。

    行政院雲嘉南災後復原前進指揮所指揮官陳金德今天也宣布，即日起至8月17日止，屋頂及外牆受損面積達20平方公尺以上的受災戶，若與前進指揮所媒合的廠商完成簽訂修繕契約書，行政院將加碼補助2萬元修繕尾款。

    針對經濟弱勢戶，市府秘書長尤天厚表示，將會媒合慈善團體協力修繕經費。

    南市工務局表示，市府已於7月30日完成針對轄內責任區的跨局處協調會議，以工務局負責的學甲、北門及將軍等3區為例，目前各區已分配7家廠商，提供住屋修繕協助。目前3區合計住戶有修繕意願案件38件。後續將協助有需求的住戶進行廠商媒合，辦理現場會勘、估價後，依行政院公共工程委員會制定定型化契約辦理，避免哄抬價格，保障民眾權益。

    研考會表示，自7月19日至31日止，聯合服務中心實際受理申請案件2萬2630件。其中，住屋毀損慰助諮詢案件達20732件，占整體諮詢量的67.8%，受理案件則為1萬5548件，占總受理件數的68.71%。另在丹娜絲颱風災後補助部分，透過線上平台申辦案件7825件，其中住屋毀損6257件、車輛泡水或外力損毀1419件，以及安遷救助149件。

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