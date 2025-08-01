竹市頭前溪水環境工程挖出「大秘寶」 議員：12年前的廢棄物

新竹市府進行頭前溪水環境工程挖出12年前埋在底下的大量廢棄物，市議員曾資程稱大秘寶在此，要求市府與廠商要妥善依規辦理。（記者洪美秀翻攝）

2025/08/01 15:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕「大秘寶在這裡！」新竹市議員曾資程今天表示，市府進行台68線橋下閒置空間的「頭前溪左岸生態教育廊道」工程，近期動工整地後，竟挖出12年前被偷倒的大量廢棄物，場景怵目驚心。而過去頭前溪左岸千甲地區就是偷倒者最愛的廢棄物天堂，這些被掩埋數10年的污染，如今隨工程開挖浮現，他要求市府與施工監造和工程單位應妥善處理，依相關法規進行處置。對此，市府暫無回應。

曾資程說，依照工程合約規定，可再利用的建築廢棄物（如磚石混凝土），可就地打碎做為鋪面基礎回填；無法再利用者，則須依規定清運處理，不得就地掩埋。他相信多數營造廠商有企業良心與社會責任，會依法施工、按圖執行，但也不能排除極少數廠商會為節省成本，鋌而走險、偷工減料。他在第一時間打電話通知設計監造單位與市府環保局，要求嚴格控管施工品質與廢棄物流向，避免發生任何掩埋污染的情事。

請繼續往下閱讀...

曾資程強調，過去許明財時代頭前溪是廢棄物偷倒的溫床，但當時執政的國民黨市長都無心無力整治與改造，好不容易前市府在林智堅任內，先後爭取前瞻計畫水環境1到5梯次補助，逐步完成頭前溪左岸段落整建，如今第6梯次工程是整體改造的最後一塊拼圖，也是他擔任議員爭取到的最後拼圖，期市府能依規妥善處理，杜絕讓頭前溪成為廢棄物偷倒天堂。

新竹市頭前溪水環境工程挖出廢棄物大秘寶，市議員曾資程稱是12年前埋在底下的廢棄物，要求市府妥善處理。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法