北市萬興狗活動區全國首創設中犬區 隔開大型犬、減少毛孩緊張感

台北市動物保護處在文山區萬興狗活動區，首創增設中犬區，即日起開放，成為全國第1座有中型犬區的狗公園。（台北市動保處提供）

2025/08/01 15:50

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市動物保護處體貼毛孩與爸媽需求，在文山區萬興狗活動區，首創增設中犬區，即日起開放，成為全國第1座有中型犬區的狗公園，常見中型犬如柴犬、柯基、米格魯、可卡犬、邊境牧羊犬等進入園區後，可以和拉不拉多或狼犬等大型犬分區活動，減少毛孩因體型差距產生的緊張感，奔跑更安全與放心。

動保處表示，萬興狗活動區位於文山區道南左岸河濱公園，位在台北市立動物園對面停車場旁，緊鄰景美溪旁，自然樹蔭風景優美，原以體重9公斤區分為大犬區及小犬區，兩區共計1762平方公尺，為了讓9至23公斤體重中型犬有專屬活動空間，特別於大犬區旁增設419平方公尺的中犬區，並將大犬區改為體重23公斤以上犬隻專用，萬興狗活動區擴建後總面積達2181平方公尺，可以讓更多的狗狗來園區盡情放電。鄰近交通除公車外，還有廣大的停車空間方便市民運用，歡迎毛爸媽帶著毛孩多多來玩。

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動保處指出，台北市已有20線友善狗狗公車，毛爸媽可以牽繩帶著心愛的毛小孩搭乘到各處狗公園玩耍，要去萬興狗活動區可以搭乘679路、棕6路到動物園站下車，步行5分鐘即可到達。同時提醒飼主務必依「臺北市狗運動公園及狗活動區使用注意事項」使用園區，具攻擊性犬隻與危險性犬隻入園仍應依法配戴口罩及使用1.5公尺內的牽繩。

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