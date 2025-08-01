災區急需臨時屋頂 新北民間募300面帆布送台南

新北市議員陳乃瑜（左二）結合各社團共同捐助物資到災區台南。（陳乃瑜提供）

2025/08/01 15:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕台南近期接連遭受丹娜絲颱風與豪雨侵襲，造成超過7000餘戶房屋受災，新北市議員陳乃瑜牽線青商會、扶輪社與廣告業界等民間團體攜手合作，共同募集運送300面帆布，做為災區急需的臨時屋頂，展現強大的民間行動力與愛心。

陳乃瑜身兼新店青商會會長與新店扶輪社友，透過中華民國廣告工程商業同業公會全國聯合會副理事長莊瀛宗，連繫到黑占創意廣告有限公司，捐贈行動由青商新勢力聯盟新北青商、新莊青商、新店青商、新竹青商、新竹女青商、新化青商，以及新店扶輪社和扶輪公益網共同推動，趕於7月31日將帆布送抵台南，並由新化青商會會長鄭宗坤與台南台江扶輪社前社長嚴啟綸代表接受，於今天捐贈給台南市社會局統一調度分發。

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陳乃瑜表示，台南這半個月來連續受災，許多家庭急需遮風蔽雨的臨時庇護，「同島一命」不是口號，這次從青商會到扶輪社、從廣告業者到議員辦公室，一起用行動支援台南，也盼望台南能早日走出災情。

新店扶輪社社長陳俊豪也說：「扶輪社一直以社會服務為使命，這次集結各界資源，是全台灣人民共同的責任。希望這300面帆布能及時派上用場，成為災民渡過難關的一份力量。」

見證捐贈儀式的台南市社會局機要林建南表示，此次溪北地區災情慘重，要感謝包含青商會、扶輪社系統的協助。陳乃瑜指出，面對天災，人民無法阻止風雨，但能選擇站在彼此身旁，這300面帆布不只是物資，是來自全台民間的溫暖和力量，期盼在公私協力之下，能幫助災民早日重返正常生活。

台南近期接連遭受丹娜絲颱風與豪雨侵襲，造成超過7000餘戶房屋受災，民間團體攜手合作，共同募集運送300面帆布，做為災區急需的臨時屋頂，展現強大的民間行動力與愛心。（陳乃瑜提供）

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