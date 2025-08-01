歷史建物「衛生大樓」女兒牆遭砸破！廠商變更工序致損 北市議員要求懲處

「衛生大樓」女兒牆及花磚立面受損，目前緊急進行保護措施。（記者孫唯容攝）

2025/08/01 15:44

〔記者孫唯容／台北報導〕衛福部疾管署旁的「衛生大樓」建於西元1965年，屬於歷史建物，豈料卻在上（7）月26日罷免投票當日，被在地民眾發現，歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，慘遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞，立即向新光里長龔睿堉反映。今（1）日議員陳宥丞、龔睿堉會同文化局等相關單位進行會勘。陳宥丞指出，廠商承認是因為「變更工序」導致建物受損，要求相關單位趕緊提出檢討及補救措施，也要對於監造或施工業者懲處。

「衛生大樓」的興建由美援專款，以及當時的台灣省政府合款共同負擔興建，建築平面呈不對稱H型，立面簡潔有條狀遮陽，屋頂設計成薄殼，屬當時流行的現代主義風格，最先使用單位包括台灣省衛生試驗所、血清疫苗研究製造所及瘧疾研究所（疾病管制署前身），見證台灣防疫的歷史進程。

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陳宥丞指出，衛生大樓是有文資身份的建物，其周遭的建物要施工，本來就應完成相對應的保護措施，避免受損；目前初步調查，施工單位並未按照原先工序施工，廠商承認因為「變更工序」導致建物受損，已要求相關單位趕緊提出檢討及補救措施，也要對於監造或施做業者懲處。

文化局專門委員邱稚亘指出，7月27日立即派員到場了解破損狀況，同時確認現場停工，隨後28日文資委員到場會勘，初步了解，在左右兩側建物，因為施工單位的程序變更，原先由前後施工改為從中間開始施工，後續也沒有替歷史建物搭建保護措施，因此讓薄殼掉落，損及該歷史建築，由於兩側建築並非文資，因此施工廠商無需相關資格，不過因為緊鄰歷史建築，仍有提報文資審議，通過後施作。

邱稚亘說明，過程中施工單位沒有按照計畫施作，毀損的事實會依照文資法，可處30到200萬元罰款，至於最終罰則認定，需要召開相關會議，要求委託及實際施作單位，以及監造廠商等到場說明後判斷。

「衛生大樓」歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞。（議員陳宥丞提供）

「衛生大樓」歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞。（議員陳宥丞提供）

「衛生大樓」歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，慘遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞。（議員陳宥丞提供）

今（1）日議員陳宥丞、龔睿堉會同文化局等相關單位進行會勘。（記者孫唯容攝）

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