為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    歷史建物「衛生大樓」女兒牆遭砸破！廠商變更工序致損 北市議員要求懲處

    「衛生大樓」女兒牆及花磚立面受損，目前緊急進行保護措施。（記者孫唯容攝）

    「衛生大樓」女兒牆及花磚立面受損，目前緊急進行保護措施。（記者孫唯容攝）

    2025/08/01 15:44

    〔記者孫唯容／台北報導〕衛福部疾管署旁的「衛生大樓」建於西元1965年，屬於歷史建物，豈料卻在上（7）月26日罷免投票當日，被在地民眾發現，歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，慘遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞，立即向新光里長龔睿堉反映。今（1）日議員陳宥丞、龔睿堉會同文化局等相關單位進行會勘。陳宥丞指出，廠商承認是因為「變更工序」導致建物受損，要求相關單位趕緊提出檢討及補救措施，也要對於監造或施工業者懲處。

    「衛生大樓」的興建由美援專款，以及當時的台灣省政府合款共同負擔興建，建築平面呈不對稱H型，立面簡潔有條狀遮陽，屋頂設計成薄殼，屬當時流行的現代主義風格，最先使用單位包括台灣省衛生試驗所、血清疫苗研究製造所及瘧疾研究所（疾病管制署前身），見證台灣防疫的歷史進程。

    陳宥丞指出，衛生大樓是有文資身份的建物，其周遭的建物要施工，本來就應完成相對應的保護措施，避免受損；目前初步調查，施工單位並未按照原先工序施工，廠商承認因為「變更工序」導致建物受損，已要求相關單位趕緊提出檢討及補救措施，也要對於監造或施做業者懲處。

    文化局專門委員邱稚亘指出，7月27日立即派員到場了解破損狀況，同時確認現場停工，隨後28日文資委員到場會勘，初步了解，在左右兩側建物，因為施工單位的程序變更，原先由前後施工改為從中間開始施工，後續也沒有替歷史建物搭建保護措施，因此讓薄殼掉落，損及該歷史建築，由於兩側建築並非文資，因此施工廠商無需相關資格，不過因為緊鄰歷史建築，仍有提報文資審議，通過後施作。

    邱稚亘說明，過程中施工單位沒有按照計畫施作，毀損的事實會依照文資法，可處30到200萬元罰款，至於最終罰則認定，需要召開相關會議，要求委託及實際施作單位，以及監造廠商等到場說明後判斷。

    「衛生大樓」歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞。（議員陳宥丞提供）

    「衛生大樓」歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞。（議員陳宥丞提供）

    「衛生大樓」歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞。（議員陳宥丞提供）

    「衛生大樓」歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞。（議員陳宥丞提供）

    「衛生大樓」歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，慘遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞。（議員陳宥丞提供）

    「衛生大樓」歷史建築本體的女兒牆及花磚立面，慘遭施工單位破壞，牆面破了一個大洞。（議員陳宥丞提供）

    今（1）日議員陳宥丞、龔睿堉會同文化局等相關單位進行會勘。（記者孫唯容攝）

    今（1）日議員陳宥丞、龔睿堉會同文化局等相關單位進行會勘。（記者孫唯容攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播