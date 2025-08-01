基隆市屬學校校長布達 邱佩琳勉校長深耕校園

基隆市114學年度高中、國中心聘任校長今布達，圖由左至右為八斗高中許文章、武崙國中陳政暉、副市長邱佩琳、碇內國中張雁婷、南榮國中尤四維。（記者俞肇福攝）

2025/08/01 15:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天（1日）舉行114學年度校長交接布達典禮，副市長邱佩琳代表市長謝國樑主持，共有21位校長宣誓就職。邱佩琳致詞時表示，她的外公與父親皆曾擔任校長與主任，對校園充滿深厚情感。她期勉校長們發揮所長，深耕學校特色，推動品格教育與多元發展，讓學校成為孩子快樂學習、師生共同成長、家庭安心託付的地方；市府與教育處也會是最堅強的後盾，持續支持各項教學資源與環境改善。

114學年度共有21位校長接聘，其中2位為新任校長，分別是安樂國小陳建豪、成功國小洪毓琄；13位連任校長分別為八斗高中許文璋、碇內國中張雁婷、武崙國中陳政暉、南榮國中尤四維、建德國小胡宗光、信義國小潘志煌、五堵國小李健銘、碇內國小黃正昆、中和國小賴麗雯、德和國小賴鴻吳、暖暖國小彭雪峯、仙洞國小江照男及中華國小詹麗娟；另有6位轉任校長，包括深美國小楊金芳、正濱國小陳怡君、深澳國小陳建文、堵南國小苗其志、華興國小莊智森及尚仁國小胡智強。

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邱佩琳也特別感謝退休校長蕭玉盞、王佩蘭對教育長年貢獻。蕭玉盞春風化雨長達45年，致力本土教育與在地課程推動，榮獲多項教育部獎項，並以創新理念打造雙語與特色課程，學習扶助評鑑更獲全市優等第一。王佩蘭作育英才長期投身英語與雙語教育，曾擔任英語文輔導團及教育資源中心召集人13年，並榮獲112年資深優良教師獎，對基隆市語言教育貢獻深遠。

基隆市114學年度國小校長交接印信，圖為成功國小卸任校長陳怡君（圖左）交接給新任成功國小校長洪毓琄（圖右），圖中為監交人副市長邱佩琳。（記者俞肇福攝）

基隆市正濱國小校長王佩蘭春風化雨43年，開心地向在場的教育圈朋友宣布她退休了。（記者俞肇福攝）

基隆市114學年度國小校長布達典禮今天在市府舉行，圖為基隆市副市長邱佩琳頒發聘書給安樂國小新任校長陳建豪。（記者俞肇福攝）

基隆市114學年度國小校長佈達典禮，在副市長邱佩琳監交下，高中、國中、國小新任、續任校長宣誓就職。（記者俞肇福攝）

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