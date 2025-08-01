豪雨成災高雄那瑪夏山路中斷 醫護冒險穿越斷橋接駁病患下山

醫護人員將患者送上擔架，接駁下山。（高雄榮總提供）

2025/08/01 15:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕連日豪雨狂襲高雄山區，那瑪夏區多處交通中斷幾乎形成孤島，民生大橋因溪水暴漲，橋體因急流沖刷受損，達卡努瓦里有民眾急性腹痛，今（1）日衛生所醫護人員與EMT緊急醫療救護人員在滂沱大雨中出動，冒險人力接力方式接駁病患下山就醫，讓病患得以下山至區外醫療機構治療。

高雄榮總指出，7月31日那瑪夏區衛生所達卡努瓦衛生室值班醫師陳文毅，接獲1名急性腹痛的男病患就醫，自述已腹痛3天，曾至急診就醫診斷為胃炎，用藥後病況仍未改善，經透過高雄榮總遠距醫療照護中心系統與一般外科醫師王乃玉視訊會診，由於病患腹部膨滿，臍周與右下腹、左下腹出現壓痛，疑似有腸胃道急症風險，建議應儘速轉診至大型醫療機構，進一步接受檢查與治療。

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由於空中醫療協調中心評估天候惡劣，不適合派遣直升機升降，那瑪夏當地交通又幾近癱瘓，今晨，衛生所醫護人員與EMT緊急醫療救護人員，克服台29線多處坍方與落石的險峻地形，冒險穿越已封閉的民生大橋，改以擔架與人力接力方式，將病患自達卡努瓦衛生室轉送至可通行的安全路段，後續再由車輛接駁下山，順利轉送至區外醫療機構治療。

高榮表示，這場行動，不僅是偏鄉災難應變的縮影，更是健保署高屏業務組推動之「那瑪夏全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫」的具體實踐，「以病人為中心」的整合照護精神，串聯社區、衛生所、區域醫院與醫學中心等多層級資源，強化在地照護能量，並在災害情境中展現全人關懷與跨層級應變能力。

那瑪夏區衛生所醫護人員，冒雨帶著腹痛病患走過橋體受損的民生大橋，讓病患得以被救護車接駁下山治療。（高雄榮總提供）

救護車在橋的另一端等候病患。（高雄榮總提供）

醫護人員冒雨將患者送上擔架送至救護車。（高雄榮總提供）

腹痛病患順利抵達區外醫療機構治療。（高雄榮總提供）

高雄榮總啟動遠距離醫療視訊，與那瑪夏區的患者視訊會診。（高雄榮總提供）

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