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    走山畫面曝！南投台16線崩坍中斷 緊急搶通單線

    南投台16線集集段因大雨邊坡走山阻斷，經查邊坡為台鐵土地，公路局將與台鐵協調邊坡整治，避免大雨釀災。（民眾提供）

    南投台16線集集段因大雨邊坡走山阻斷，經查邊坡為台鐵土地，公路局將與台鐵協調邊坡整治，避免大雨釀災。（民眾提供）

    2025/08/01 14:52

    〔記者劉濱銓／南投報導〕西南氣流大雨狂炸！南投集集鎮往來水里鄉的重要道路省道台16線，昨（31日）晚8點多邊坡崩坍走山，導致雙向4線道全被土石阻斷，公路局南投工務段今派出機具搶修，中午過後緊急搶通單線，惟空拍崩坍地點，發現土石崩落區為台鐵土地，後續公路局將與台鐵協調邊坡整治，避免崩坍釀災。

    南投工務段表示，台16線因連日大雨，位在集集鎮的11.6K路段，昨晚因邊坡含水量太大，導致崩坍走山阻斷雙向4線道，當下緊急封閉道路兩端入口，並引導用路人改走投54線替代道路。

    工務段指出，今清晨就派出機具到場搶修，先將大型石塊打除，再陸續清運掩蓋路面的土砂，經過一個上午的搶修，已搶通台16線靠溪側的雙線道，並以調撥車道方式維持雙向通行。

    至於靠山側的雙線道，則因還有大量土石堆積，還需時間清除，目前先維持省道雙向通行，並繼續清運土石，待邊坡穩定與路面搶修完成後，才會恢復雙向4線道通行。

    工務段也說，此次道路受阻係因邊坡崩坍造成，經查邊坡為台鐵土地，後續將與台鐵協調邊坡治理工作，盼維護邊坡穩定，以免大雨又造成災情。

    南投台16線集集段因大雨邊坡走山，導致雙向交通受阻，公路局緊急調派機具清運土石。（南投工務段提供）

    南投台16線集集段因大雨邊坡走山，導致雙向交通受阻，公路局緊急調派機具清運土石。（南投工務段提供）

    南投台16線集集段因大雨邊坡走山，導致雙向交通受阻，經公路局清運土石後，已緊急搶通單線復通。（南投工務段提供）

    南投台16線集集段因大雨邊坡走山，導致雙向交通受阻，經公路局清運土石後，已緊急搶通單線復通。（南投工務段提供）

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