網看傻！桃園機場客機遇側風 「大怒神式單輪落地」影片曝

客機降落桃園機場時，因遭遇側風，過程並不平穩，最後飛機在機長使用精湛的「蟹形進場」降落技術下，有驚無險完成著陸。（鄭姓攝影師授權使用）

2025/08/01 15:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名攝影師昨日（7/31）在Threads上分享一段客機驚險降落桃園機場影片。只見飛機降落時，疑似遇到側風，幸好最後整架飛機成功降落，讓網友看得怵目驚心，在影片下方展開熱議，其中有不少網友稱讚機長駕駛技術高超。

鄭姓攝影師昨日在Threads分享影片，可見一架前身為沃奧航空公司「WOW Air」所擁有，還保留原塗裝的空中巴士（Airbus） A321 客機降落桃園機場時，因遭遇側風，過程並不平穩。最後飛機在機長使用精湛的「蟹形進場」降落技術下，有驚無險完成著陸。攝影師也忍不住大呼：「大怒神式單輪落地，驚險降落桃園機場...真強。」

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據了解，側風著陸是民航飛機其中一種複雜和危險的飛行動作，側風會把飛機吹離跑道的中線，機長可以選擇重飛，或者以「蟹形進場」、「側滑進場」兩種方式著陸。

「蟹形進場」指讓飛機沿著跑道的中心線下降，並且將機首稍為轉往向風的方向。飛機在側風之下與地面相對的飛行方向，與跑道保持平衡。但同時飛機的姿態卻會與跑道形成一個夾角，稱之為蟹形角度。傳統的蟹形進場，飛機師會在飛機著陸前最後一刻用方向舵扭轉機頭，將飛機的姿態與跑道對齊。這是一個難度很高的動作，時間需要控制得十分準確，否則輕則飛機起落架毀損、折斷，重則可能導致飛機撞毀。

「側滑進場」則是指飛機同時使用副翼及方向舵補償因為側風而出現的偏差。方向舵是用來把飛機的飛行方向調整至同跑道方向對齊，而副翼則用作將飛機維持在跑道中間線之上。

影片曝光後引發大量網友熱議，紛紛留言表示「這樣沒重飛 好猛」、「機長好強啊！內心很穩定」、「這個機長厲害」；鄭姓攝影師特別指出，這架飛機機師厲害又勇敢，「他的前後幾台都沒他這麼厲害。」他還說：「我一直在等他重飛，可是他就這樣歪歪的落地了，讓我對他刮目相看。」

鄭姓攝影師授權分享

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