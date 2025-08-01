中小學第7節課排活動課 教育部：獎金鼓勵不強制

中小學第7節課排活動課，教育部以獎金鼓勵、不強制。（記者林曉雲攝）

2025/08/01 14:50

〔記者林曉雲／台北報導〕教團質疑教育部要求中小學第7節課程排活動課規劃政策為「強制實施」，導致部分學校及教師產生不安與誤解，教育部今（1）日嚴正澄清，第7節課程為鼓勵性質，並無強制要求，也未作為任何考核機制評比或既有經費扣減。

教育部表示，為協助地方推動此項措施，教育部提供額外獎勵金，各縣市依實施學校比例，可獲得50萬至800萬不等補助，用以支應社團活動、授課鐘點費、課程支援等所需經費，該獎勵金為另行編列，與一般考核及原有補助經費無關。

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教育部強調，各地方政府應秉持「循序推動、尊重學校」原則，逐校評估實施狀況，避免逕行要求學校全面執行。如有地方在轉知政策時未盡說明義務，或誤導學校認定為「命令性措施」，已違背中央政策初衷。

教育部說明，為促進學生身心健康發展、調節整日學習壓力，自今（2025）年上半年起於5場分區地方政府教育局處長座談中，與地方政府共同研商課程排程調整作法，鼓勵學校於每日最後一節（第7節）安排活動性、實作性或選修性質之課程。

教育部說明，今年4月30日已明確行文各地方政府，說明政策屬「鼓勵推動」，由學校依教學量能與師資條件彈性調整，絕非強制執行。

針對有地方教育局處於7月28日轉知學校執行相關措施，以致學校因應不及，並誤解為強制執行，國教署說明，將函請改善，並透過校長及教務主任會議加強宣導，以鼓勵方式，引導學校師資、設備等資源適宜推動者，優先辦理；倘有縣市以強制性規範實施，國教署亦將函文糾正，避免以強制方式規範學校實施，擾亂學校執行。

教育部強調，第7節課程為彈性安排措施，非強制、無懲處，地方政府與學校皆應依實際條件妥善規劃，以共同維護教育現場之穩定。

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