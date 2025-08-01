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    首頁　>　生活

    台南旅遊遇「陷阱停車位」？ 觀光客PO網討拍反被酸

    觀光客到台南旅遊將車停在住家門口，隔天被要求支付500元補償費，上網發文控遇「陷阱車格」，沒想到網友一面倒挺住戶，因為看起來就像別人家門口。（記者王捷攝）

    觀光客到台南旅遊將車停在住家門口，隔天被要求支付500元補償費，上網發文控遇「陷阱車格」，沒想到網友一面倒挺住戶，因為看起來就像別人家門口。（記者王捷攝）

    2025/08/01 14:59

    〔記者王捷／台南報導〕觀光客到台南旅遊找不到停車位，結果遇上「陷阱停車格」反被收500元「清潔費與補償費」，他PO網討拍，結果貼文一出卻引來網友砲轟反酸停車格不是陷阱，觀光客才是「陷阱」，因為對方停車地點一看就是住家門口，警方指出，該處是私有地，停車請遵守相關法規。

    觀光客PO網稱，停車地點沒有紅線、也沒掛告示卻有畫停車格，他以為可以停車，直到隔天接到電話，對方不滿車輛擋住出入，並要求支付500元補償。他坦言願意就影響出入道歉，但質疑未事先標示、也沒提供收據的情況下，直接開價是否合理，反問網友，這樣是不是變相勒索遊客？

    不過留言區風向完全翻轉，幾乎一面倒挺住戶，綜合網友的發言，認為觀光客停車的地點一看就是住家門口，怎麼會以為能亂停？就算在私有地劃停車格，只是方便自用，不代表外人能停，並認為這個車位一點都不像「陷阱」，反而觀光客比較像「陷阱」。

    對此，南警五分局表示，警方尚未接獲報案。經初步了解，影片中的停車位置屬於私人土地，若對收費標準或停車爭議有疑義，可循民事途徑處理，警方亦可協助釐清事實。

    警方提醒，停車應依規定辦理，違規停車不僅影響通行秩序，也可能衍生爭議，民眾如遇相關情形可報案處理。

    觀光客把車停在住家門口，卻稱遇上「陷阱停車格」。（翻攝網路）

    觀光客把車停在住家門口，卻稱遇上「陷阱停車格」。（翻攝網路）

    網友看見卻一面倒，認為即使沒有告示，觀光客應該能看出這是私有地。（翻攝網路）

    網友看見卻一面倒，認為即使沒有告示，觀光客應該能看出這是私有地。（翻攝網路）

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