災後復原新措施 南市府宣布貨櫃屋安置 租期4個月

南市府秘書長尤天厚說明災後復原工作進度。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/01 14:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，南市市府秘書長尤天厚表示，針對外界關心是否採用貨櫃屋進行安置問題，市府從善如流，比照先前楠西震災處理經驗，提供貨櫃屋作為臨時安置選項，協助災民安穩過渡。至於救助金發放，截至昨（7月31日）已撥款2625件，總金額近5960萬元，後續將加速審核作業，呼籲尚未申請的民眾儘速提出申請。

為協助因丹娜絲颱風造成住家毀損、無法居住的災民，市府推出「丹娜絲風災災民租用貨櫃屋計畫」，自即日起至8月31日止，開放至所轄區公所登記申請。

請繼續往下閱讀...

凡未領取租金補貼且居所嚴重受損，均可申請貨櫃屋安置，租期為今年9月1日至12月31日。每櫃可供3人以內居住，最多申請2櫃。尤天厚表示，費用部分，由市府統一承租並補助大部分費用，申請人僅需負擔每櫃8000元（每月2000元，共4個月），其餘由市府支付。低收入戶等弱勢族群，費用則由市府全數負擔。

尤天厚也提醒，申請人須妥善使用貨櫃屋，若有損壞需自行負責修繕。此外貨櫃屋需設於受災戶所屬行政區內，並取得土地所有人同意，如有糾紛由申請人自行負責處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法