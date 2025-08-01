為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災後復原新措施 南市府宣布貨櫃屋安置 租期4個月

    南市府秘書長尤天厚說明災後復原工作進度。（記者洪瑞琴攝）

    南市府秘書長尤天厚說明災後復原工作進度。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/01 14:46

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，南市市府秘書長尤天厚表示，針對外界關心是否採用貨櫃屋進行安置問題，市府從善如流，比照先前楠西震災處理經驗，提供貨櫃屋作為臨時安置選項，協助災民安穩過渡。至於救助金發放，截至昨（7月31日）已撥款2625件，總金額近5960萬元，後續將加速審核作業，呼籲尚未申請的民眾儘速提出申請。

    為協助因丹娜絲颱風造成住家毀損、無法居住的災民，市府推出「丹娜絲風災災民租用貨櫃屋計畫」，自即日起至8月31日止，開放至所轄區公所登記申請。

    凡未領取租金補貼且居所嚴重受損，均可申請貨櫃屋安置，租期為今年9月1日至12月31日。每櫃可供3人以內居住，最多申請2櫃。尤天厚表示，費用部分，由市府統一承租並補助大部分費用，申請人僅需負擔每櫃8000元（每月2000元，共4個月），其餘由市府支付。低收入戶等弱勢族群，費用則由市府全數負擔。

    尤天厚也提醒，申請人須妥善使用貨櫃屋，若有損壞需自行負責修繕。此外貨櫃屋需設於受災戶所屬行政區內，並取得土地所有人同意，如有糾紛由申請人自行負責處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播