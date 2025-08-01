教育部要求國中小活動課排第7節 全教總批干涉教學自主

教育部要求活動課排第7節，全教總批干涉教學自主。（全教總提供）

2025/08/01 14:30

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部要求全國中小學最後一堂排活動課程，引發反彈，全國教師工會總聯合會今（1）日表示，此已嚴重影響學校教學自主排課，並違反「國民教育法」與「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」所規定之正常教學，早在今年5月24日，全教總即發文教育部，表達明確反對。

全教總理事長侯俊良指出，教育部今（2025）年5月2日發函，在今年度中央對直轄市及縣市政府一般教育補助款考核項目之評鑑指標「輔導國中小依課綱適性發展精神開設活動及選修課程」調整評鑑細項及評分中，要求「所屬公立國中及國小，於全日課程之最後一節課，開設具活動性質之部定課程，或具活動性、實作性或選修性質之彈性學習課程。」並依實施校數比率計分。

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侯俊良表示，各公立中小學校系依教育部所頒12年國教課程綱要所訂規定，依各校之師資結構、課程節數、學生學習、場地運用等因素進行課綱課程之多元排課，教育部要求「全日第7節要求活動課程」，勢必干擾教學現場排課之自主與彈性，亦勢必影響學生學習權益。

侯俊良也表示，教育部要求將「具活動性質之部定課程，或具活動性、實作性或選修性質之彈性學習課程」排於全日第7節之安排，亦有違教育部所推動「科科等值（沒有主科、副科之分）」、「落實教學正常化」等核心理念，恐將造成教學課程衝擊。

侯俊良質疑，教育部將此評鑑項目放置於「外加評分」，但多數地方政府基於經費資源爭取與績效考量，勢必將此類指標視為必要完成項目，將干擾學校行政運作造成排課壓力，將引發罔顧教師課程安排、學生學習等權益。

全教總要求教育部改以鼓勵彈性課程安排與實施成效，以增進學習活動，紓解學習壓力，提升專注力及創造力，並促進身心健康，而不應以「排入固定課表節次」作為唯一衡量據，尊重學校自主排課、教師教學專業、聚焦學生學習之教育本質。

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