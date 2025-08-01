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    基隆污水下水道8月中移循環站立坑 恐衝擊交通

    基隆忠一路污水下水道管線工程將於8月中旬完工。（記者盧賢秀攝）

    基隆忠一路污水下水道管線工程將於8月中旬完工。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/01 14:36

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市污水下水道目前正在市中心區施工，忠一路管線工程推進工程順利，預計在8月中旬移到中正高架橋及循環站周邊，將封閉中央2.5車道，視工程調整封閉1車道，由於該處匯集大量車流，又在東岸停車場附近，恐造成交通衝擊，工務處表示，將加強派員疏導交通，降低交通衝擊。

    工務處目前正在市中心區包括愛三路、忠一路等地立坑，施做污水下水道管線工程。在忠一海洋廣場前的管線推進工程進度略為超前，預估在中元祭放水燈遊行活動之前會完成。

    工務處下水道科長高力山指出，忠一路的污水管線將匯集中山區及仁愛區南榮幹線，是非常重要的節點，預計8月16日完成，不影響中元祭放水燈遊行。

    高力山指出，8月中旬後將在中正高架橋及公車循環站周邊立坑施工，原本4車道將封閉中央2.5車道，維持2車道通行，後續因施工項目不同調整封閉1車道，預估施工將到明年5月。

    由於公車循環站匯聚各區路線的公車，1天約有近千班次公車，且仁二路交通流量大，對交通恐造成衝擊，工務處表示，加強派員疏導交通，減少交通衝擊，也希望民眾能夠改道而行。

    基隆市污水下水道目前正在市中心區施工，預計在8月中旬移到中正高架橋及循環站周邊，將封閉中央2.5車道。（記者盧賢秀攝）

    基隆市污水下水道目前正在市中心區施工，預計在8月中旬移到中正高架橋及循環站周邊，將封閉中央2.5車道。（記者盧賢秀攝）

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