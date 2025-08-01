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    桃市議會民進黨團募大罷免廣告帆布 急送南部修補屋頂

    桃園市議會民進黨團總召李宗豪（左3）號召黨籍議員們，募集廣告帆布捐給南部地區民眾。（記者周敏鴻攝）

    桃園市議會民進黨團總召李宗豪（左3）號召黨籍議員們，募集廣告帆布捐給南部地區民眾。（記者周敏鴻攝）

    2025/08/01 14:16

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市議會民進黨團總召李宗豪號召黨籍議員們，成功募集數十面包括「罷免投同意」的廣告帆布，今天送往台南市後壁、鹽水、白河區公所，委由公所捐給有需要的民眾用來修補破損屋頂，李宗豪說，「同島一命」，盼略盡棉薄之力，捐出已無用途的廣告帆布，來幫助南部民眾度過大雨致災的難關。

    李宗豪說，南部地區民眾近來因頻頻大雨而傷透腦筋，他看到許多民眾都會用帆布，暫時修補住家的破損屋頂以免再遇上大雨時住家會滴漏水，考量他之前選舉後拆下的競選廣告帆布堆放在服務處，與近日拆下的「罷免投同意」廣告帆布，都可以捐贈給南部地區民眾，就號召黨籍議員們共同募集廣告帆布。

    民進黨多位議員今天齊聚在李宗豪龜山區服務處，整理募集來的廣告帆布，一一疊放在木棧板上，由貨車載往台南市，再交由後壁、鹽水、白河區公所轉捐給有需要的民眾，李宗豪說，響應募集廣告帆布的議員，包括黃家齊、王珮毓、魏筠、陳雅倫、黃崇真、黃瓊慧等，他們除了捐出自己的舊廣告帆布外，也向民間募集帆布，只盼能出一份力來幫助南部地區的民眾。

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