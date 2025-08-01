花蓮大橋新橋9月通車 將拆舊橋、興建第二階段新橋

縣議員魏嘉賢提案請花蓮縣府邀集公路局、警方等各單位，現地會勘台11線花蓮大橋工程的引道設計問題，公路局也說明，南下橋新橋即將在9月通車。（縣議員魏嘉賢提供）

2025/08/01 14:26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕橫跨花蓮溪的台11線花蓮大橋，舊橋因為地震造成位移，交通部斥資24億元於2023年7月動工蓋新橋，南下橋已接近完工，但有大車司機反映，新橋往海洋公園方向的引道長度不足，恐造成轉彎危險，上週經會勘後將改善。公路局表示，南下橋新橋預計9月開放通行，屆時將拆北上橋及第二階段新橋興建。

針對大型車輛司機的疑慮，公路局花蓮工務段段長陳麗華說明，目前工程已進行局部改善，包括轉彎半徑的調整、引道空間改善，也感謝縣議員魏嘉賢及縣府的協助辦理會勘，公路局透過大型車轉彎模擬測試來進行說明，希望科學方式來驗證彎道設計是否能安全容納大型車輛，經改善後的大車經過模擬，通行狀況比先前順暢，公路局也將強化照明與導引設施，提升交通安全性。

請繼續往下閱讀...

上週召集會勘的縣議員魏嘉賢說，他於5月份定期大會提案要求縣府儘速協調邀集公路局、警方等相關單位，針對花蓮大橋引道設計不良，造成大型車輛轉彎困難的問題進行會勘及研擬改善方案，針對彎道空間不足、坡度銜接落差、視線死角，以及壽豐鄉居民反映通行不便等問題進行討論。魏嘉賢要求，花蓮大橋的工程不能只是做到通車，更要達到安全及民意贊同為先。

公路局花蓮工務段指出，第一階段新橋施工即將在今年9月完成，新的南下橋將規劃南北兩向的車道供用路人通行，之後公路局也會隨即展開北上橋舊橋拆除工程、並新建第二階段橋體工程。

魏嘉賢強調，公路局在進行橋梁施工時，務必加強燈光照明、反光標誌引導，民眾希望的不只是形式上的通車，而是一條安全的新橋。

縣議員魏嘉賢提案請花蓮縣府邀集公路局、警方等各單位，現地會勘台11線花蓮大橋工程的引道設計問題，公路局也說明，南下橋新橋即將在9月通車。（縣議員魏嘉賢提供）

縣議員魏嘉賢提案請花蓮縣府邀集公路局、警方等各單位，現地會勘台11線花蓮大橋工程的引道設計問題，公路局也說明，南下橋新橋即將在9月通車。（縣議員魏嘉賢提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法