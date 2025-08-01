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    苗縣愛心平台啟用 提供6項線上捐贈助弱勢

    苗栗縣政府舉辦「苗栗縣攜手串連愛心平台」捐款系統啟用儀式，由縣長鍾東錦（右7）會同多位慈善單位及企業代表，共同宣布這項整合公、私資源的線上捐款系統正式啟用。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府舉辦「苗栗縣攜手串連愛心平台」捐款系統啟用儀式，由縣長鍾東錦（右7）會同多位慈善單位及企業代表，共同宣布這項整合公、私資源的線上捐款系統正式啟用。（記者張勳騰攝）

    2025/08/01 14:11

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（1）日舉辦「苗栗縣攜手串連愛心平台」捐款系統啟用儀式，由縣長鍾東錦會同多位慈善單位及企業代表，共同宣布這項整合公、私資源的線上捐款系統正式啟用，達成基金會率先捐贈300萬元，濟助平台啟動，另有企業捐涼爽衣、袖套及清潔護理用品等，為苗栗縣弱勢家庭帶來即時且實質的溫暖關懷。

    苗縣府社會處長張國棟指出，愛心平台採單一窗口管理，提供急難救助、棺木代金、即時送愛、脫貧服務、遊民輔導、實物銀行等，方便民眾依照關心的領域進行捐助。民眾也可透過LINE或Google搜尋快速加入會員，愛心平台也開放非會員捐款，依指示操作後，即可使用多元支付方式進行捐款，包括信用卡（單筆或定期）、超商條碼、銀行虛擬帳號、臨櫃繳費條碼、LINE Pay等，讓愛心傳遞不受時間與地點限制。

    鍾東錦指出，愛心平台線上捐款系統具備「簡便、安全、負責」三大特性，結合政府與民間力量，整合多元資源，讓各界善心得以有效匯聚並充分發揮效益。盼藉由各界善心人士與企業慷慨解囊，為愛心平台的永續發展；民眾也可透過線上平台捐款，並藉由專業社工的評估精準地灌溉每個需要的角落，匯集各界愛心，讓苗栗鄉親更幸福、快樂。

    這項愛心平台今天正式上線，達成基金會董事長陳魏玉瑩捐贈300萬元，慶福基金會董事長蘇慶福與LG生活健康總經理翟守信，亦捐贈涼爽衣14000件、袖套5000雙、清潔護理用品8407件及護膚美妝產品3889件，鍾東錦也回贈琉璃及苗栗在地農特產品，表達感謝。平台網址苗栗縣攜手串連愛心平台

    苗栗縣攜手串連愛心平台啟用，達成基金會董事長陳魏玉瑩（前右6）捐贈300萬元挹注平台運作。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣攜手串連愛心平台啟用，達成基金會董事長陳魏玉瑩（前右6）捐贈300萬元挹注平台運作。（記者張勳騰攝）

    LG生活健康總經理翟守信（左3）捐贈清潔護理用品等，挹注苗栗縣攜手串連愛心平台運作助弱勢。（記者張勳騰攝）

    LG生活健康總經理翟守信（左3）捐贈清潔護理用品等，挹注苗栗縣攜手串連愛心平台運作助弱勢。（記者張勳騰攝）

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