為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    成功大學文、管、醫3院長交接 陳文松、蘇佩芳、鄭修琦接棒

    成大3位新任院長與校長合影。左起文學院長陳文松、校長沈孟儒、管理學院院長蘇佩芳、醫學院長鄭修琦。（記者洪瑞琴攝）

    成大3位新任院長與校長合影。左起文學院長陳文松、校長沈孟儒、管理學院院長蘇佩芳、醫學院長鄭修琦。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/01 14:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學今（1）日舉行文學院、管理學院、醫學院院長聯合交接典禮，由校長沈孟儒主持監交與監誓。3位新任院長分別為文學院陳文松教授、管理學院蘇佩芳教授、醫學院鄭修琦教授，3人接棒，共同邁向校務發展新里程。

    交接儀式中，原文學院院長高實玫、管理學院院長黃宇翔、醫學院院長沈延盛，分別將印信交予新任院長。現場賓客近百人，包含成大校友總會副會長王金來、南市醫師公會理事長賴俊良及總統府資政韓良誠等皆出席觀禮。

    沈孟儒期許3位新任院長發揮跨域整合與合作創新精神，攜手推動校務，以「窮理致知、敬業樂群、科學濟世」為核心價值，朝2031年成大百年目標邁進，成為國內外有影響力的品牌大學。

    新任文學院院長陳文松表示，文學院將持續推動跨域合作，運用AI科技拓展歷史視野，鏈結國際資源，與台南在地文化共創未來。

    管理學院新任院長蘇佩芳則強調，未來將以數據治理為核心，整合學院資源，因應快速變遷的社會環境，穩健前行，持續邁向卓越與永續。

    新任醫學院院長鄭修琦指出，將強化醫學人文教育，培養具備臨床判斷與自省能力的健康守護者，並透過建構國際競爭力的研究平台，深化產學合作，拓展成大醫學的國際影響力。

    成大今日舉行3院長聯合交接典禮。卸任醫學院院長沈延盛教授（左起）、管理學院院長黃宇翔教授、文學院院長高實玫教授、校長沈孟儒、新任文學院院長陳文松教授、管理學院院長蘇佩芳教授、醫學院院長鄭修琦教授。（記者洪瑞琴攝）

    成大今日舉行3院長聯合交接典禮。卸任醫學院院長沈延盛教授（左起）、管理學院院長黃宇翔教授、文學院院長高實玫教授、校長沈孟儒、新任文學院院長陳文松教授、管理學院院長蘇佩芳教授、醫學院院長鄭修琦教授。（記者洪瑞琴攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播