成功大學文、管、醫3院長交接 陳文松、蘇佩芳、鄭修琦接棒

成大3位新任院長與校長合影。左起文學院長陳文松、校長沈孟儒、管理學院院長蘇佩芳、醫學院長鄭修琦。（記者洪瑞琴攝）

2025/08/01 14:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學今（1）日舉行文學院、管理學院、醫學院院長聯合交接典禮，由校長沈孟儒主持監交與監誓。3位新任院長分別為文學院陳文松教授、管理學院蘇佩芳教授、醫學院鄭修琦教授，3人接棒，共同邁向校務發展新里程。

交接儀式中，原文學院院長高實玫、管理學院院長黃宇翔、醫學院院長沈延盛，分別將印信交予新任院長。現場賓客近百人，包含成大校友總會副會長王金來、南市醫師公會理事長賴俊良及總統府資政韓良誠等皆出席觀禮。

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沈孟儒期許3位新任院長發揮跨域整合與合作創新精神，攜手推動校務，以「窮理致知、敬業樂群、科學濟世」為核心價值，朝2031年成大百年目標邁進，成為國內外有影響力的品牌大學。

新任文學院院長陳文松表示，文學院將持續推動跨域合作，運用AI科技拓展歷史視野，鏈結國際資源，與台南在地文化共創未來。

管理學院新任院長蘇佩芳則強調，未來將以數據治理為核心，整合學院資源，因應快速變遷的社會環境，穩健前行，持續邁向卓越與永續。

新任醫學院院長鄭修琦指出，將強化醫學人文教育，培養具備臨床判斷與自省能力的健康守護者，並透過建構國際競爭力的研究平台，深化產學合作，拓展成大醫學的國際影響力。

成大今日舉行3院長聯合交接典禮。卸任醫學院院長沈延盛教授（左起）、管理學院院長黃宇翔教授、文學院院長高實玫教授、校長沈孟儒、新任文學院院長陳文松教授、管理學院院長蘇佩芳教授、醫學院院長鄭修琦教授。（記者洪瑞琴攝）

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