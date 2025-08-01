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    書迷不捨！彰化唯一金石堂熄燈倒數 營業19年要關門了

    今天彰化地區下雨，但不少書迷仍然搶在清倉優惠首日前來尋寶。（記者張聰秋攝）

    今天彰化地區下雨，但不少書迷仍然搶在清倉優惠首日前來尋寶。（記者張聰秋攝）

    2025/08/01 13:59

    〔記者張聰秋／彰化報導〕經營19年的金石堂書店彰化光復店即將熄燈！店家今天（1日）貼出「珍重再見」公告，表示因租約即將在2025年10月30日到期，11月1日起將不再營業。

    「竟然要關了，太可惜了！」不少書迷得知消息後感到震驚與不捨，今天特地前來尋寶，現場人潮比平時多出不少，有人手上提滿書結帳，也有人邊翻書邊感嘆，「以後彰化就沒金石堂了。」

    熄燈前，店家推出清倉優惠活動，除了全館消費79折外，單筆消費滿1000元現折100元，並有圖書、原文書、日文雜誌、文具與玩具1折起大拍賣，民眾喜歡通通帶回家，甚至連國中小參考書也有65折起特惠價，引來不少民眾湧入搶購。

    店家表示，主要因消費習慣改變，加上網購與大型百貨商場書店吸走人潮，雖然地點位在彰化火車站商圈，但客流量已大不如前，評估後決定不再續約。

    光復店是金石堂在彰化縣唯一的實體門市，11月之後，彰化人想逛金石堂，距離近的就只能選台中市東區的台中秀泰店，以及南屯區秀泰廣場的文心店了。

    店家貼出「珍重再見」結束營業公告。（記者張聰秋攝）

    店家貼出「珍重再見」結束營業公告。（記者張聰秋攝）

    金石堂書店彰化光復店位在民生路與光復路口，現址經營19年，店家宣布營業到今年10月30日。（記者張聰秋攝）

    金石堂書店彰化光復店位在民生路與光復路口，現址經營19年，店家宣布營業到今年10月30日。（記者張聰秋攝）

    民眾得知金石堂書店即將熄燈，前往店內尋寶，生意比平常好。（記者張聰秋攝）

    民眾得知金石堂書店即將熄燈，前往店內尋寶，生意比平常好。（記者張聰秋攝）

    店外公告全面優惠資訊，包含1折起特賣、參考書65折起，提醒民眾把握最後三個月。（記者張聰秋攝）

    店外公告全面優惠資訊，包含1折起特賣、參考書65折起，提醒民眾把握最後三個月。（記者張聰秋攝）

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