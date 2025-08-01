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    728豪雨水林鄉約500公頃淹水 公所啟動淹水救助申請

    728豪雨，導致水林鄉淹水面積約500公頃，低窪處淹水高度一度上看90公分。（圖由水林鄉公所提供）

    728豪雨，導致水林鄉淹水面積約500公頃，低窪處淹水高度一度上看90公分。（圖由水林鄉公所提供）

    2025/08/01 13:48

    〔記者李文德／雲林報導〕728致災性豪雨導致雲林縣水林鄉部分村落淹水嚴重，低壓處淹水高度將近90公分，日前行政院長卓榮泰宣布，淹水達50公分以上救助金補助2萬元。水林鄉公所盤點約有350戶住家淹水，初步約有20戶已達標，呼籲淹水受災戶需在事發30日內檢附相關資料到公所申辦。

    縣府水利處長許宏博表示，受到低氣壓和西南風影響，水林鄉因地勢較低、加上瞬間強降雨，導致雨水宣洩不及導致淹水，光28日總雨量逾400毫米，淹水面積約500公頃，平均淹水時間12至14小時，水林鄉南側較嚴重，最低漥處淹水高度近90公分。

    水林鄉代理鄉長張東凱表示，目前初步盤點以蔦松、松北、松西等村落淹水較嚴重，盤點約350戶住家淹水，現已開放淹水救助金申請，凡淹水50公分以上的一般住戶可領到縣府補助5000元，加上政院加碼2萬元；低、中低收入戶則可領縣府補助5000至2萬元，加上政院加碼2萬、賑災基金會提供1萬元。

    公所社會課表示，目前初步評估鄉內有20戶達成補助標準，呼籲尚未申請民眾在30日內，需檢附申請人印章及身分證、門牌、臥室、客廳、飯廳及連棟之廚房或浴廁淹水50公分以上照片4至6張，3個月內水電費繳納證明及金融機構存摺封面影本到公所申請。

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