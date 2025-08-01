摸文蛤大軍湧現亂象一籮筐 好美海灘變調

嘉義縣布袋好美海灘潮汐線滿滿的摸文蛤遊客。（好美船屋提供）

2025/08/01 13:39

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美海灘1個多月前出現大量的小文蛤，經本報獨家報導，吸引許多遊客帶著孩子前往戲水摸文蛤，7月27日星期日湧入2000多人，整個潮汐線滿滿的摸蛤人潮。爆量遊客導致周邊交通打結，也衍生隨處丟垃圾與到洗手台洗腳等亂象。「好美船屋」發動員工前往清理，才勉強維護環境。明後天就是週末假日，預計又會湧現摸文蛤人潮，社區發展協會呼籲遊客發揮公德心，自己的垃圾請自行帶走，洗腳到專用的淋浴淨腳區。

好美海灘在6月中下旬突然出現爆量的小文蛤，退潮時，每波海浪都會帶來許多小文蛤，只要待在原地就摸不完。本報在7月20日率先報導後，不少人慕名而來，7月27日星期日更是大爆發，估計逾2000人，水防道路停車的車陣綿延約兩公里，掀起摸文蛤熱潮。

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不過部分遊客缺乏公德心，垃圾到處亂丟，甚至往防風林深處丟，「好美船屋」員工與社區志工合計清出兩小貨車的垃圾，數量之多，令人瞠目結舌。免費的公共廁所滿地衛生紙、泥沙、內衣褲與垃圾，整個髒亂到不行。還有不少人捨不得花10塊錢使用投幣式淋浴淨腳區，竟擠在洗手台洗頭洗腳，沙子垃圾堵住水孔也沒人清理，全部都由「好美船屋」結合志工善後。

好美海灘固砂造林10年才有今天的成果，但這場摸文蛤亂象，傷透志工的心，衷心希望大家來享受戲水摸文蛤樂趣時，務必帶走自己的垃圾，也不要製造公廁的髒亂。

好美船屋員工結合社區志工清理滿地的泥沙。（好美船屋提供）

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