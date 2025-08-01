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    卸任成大醫學院長後將入閣？沈延盛笑著否認

    對於入閣傳言，沈延盛笑回「沒有啦」。（記者洪瑞琴攝）

    對於入閣傳言，沈延盛笑回「沒有啦」。（記者洪瑞琴攝）

    2025/08/01 13:39

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕「726大罷免」失利後，內閣人事更迭話題再起，傳出成功大學醫學院前院長沈延盛可能接掌衛福部長。對此，沈延盛今（1）日出席成大卸、新任院長交接典禮時笑著否認，不斷強調「沒有！沒有啦！那是報派的！」

    成大今日舉辦文學院、管理學院及醫學院3位卸、新任院長聯合交接，沈延盛卸下醫學院院長一職。被媒體追問是否接獲入閣邀請時他笑回「沒有接獲任何徵詢」；校內同仁打趣恭賀幽默說「看到你笑得這樣，應該是真的」，他也笑回「沒有！沒有！」

    沈延盛說，接下來將繼續回到醫療崗位當醫師，「最近這兩個禮拜開始放鬆，體重又有些上升，代表無事一身輕」。他也感性表示，感謝醫學院團隊過去6年的支持與陪伴，讓他以愉快心情完成院長職務。

    沈延盛長年投入腸胃醫學與再生醫學研究，為國內胰臟癌治療領域的重要人物。外界一直有其將接任衛福部長的傳聞，與會醫界人士說「無法證實」、「不無可能」，亦有人指出「邱泰源部長目前表現穩定，沒必要換人」。

    儘管沈延盛否認入閣，但近期衛福部確實有多項人事異動，包括國健署長由原成大醫院小兒感染科主任沈靜芬接任，心理健康司司長則由成大醫院精神科醫師陳柏熹擔任；另據了解，台南市政府研考會新主委也將由成大教授出任。

    對於一連串「成大人馬」接任重要公職，成大校內人士表示，能成為國家社會培育人才的搖籃，展現高教與公部門的深層連結，是件可喜之事。

    沈延盛卸下成大醫學院院長職務，與大家互道謝，也有人表達恭喜。（記者洪瑞琴攝）

    沈延盛卸下成大醫學院院長職務，與大家互道謝，也有人表達恭喜。（記者洪瑞琴攝）

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