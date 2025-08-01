為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    豪雨重創中南部通訊 NCC：台灣大、遠傳下週三前啟動漫遊服務

    豪雨重創中南部通訊，台灣大、遠傳下週三前啟動漫遊服務。圖為寶來二橋約79.5K處路基被掏空。（原民會提供）

    豪雨重創中南部通訊，台灣大、遠傳下週三前啟動漫遊服務。圖為寶來二橋約79.5K處路基被掏空。（原民會提供）

    2025/08/01 13:15

    〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣持續受西南氣流影響，中南部地區連日大雨不斷，重創通訊，且中央氣象署預估，白鹿颱風將於明天生成，週末將造成西南風再度增強、雨勢恐再度增大。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，目前台南地區已與台灣大哥大、遠傳等業者溝通，下週三前可啟用漫遊服務，中華電信則協商中。

    日前台灣南部地區受到丹娜絲颱風重創，各式災損尚在復原當中，但西南氣流引發的豪大雨災害隨之而來，行政院已成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，因應後續各項應變及復原工作。

    NCC主秘黃文哲指出，日前丹娜絲颱風嚴重損壞中南部地區通訊，雖基地台經過搶修並恢復服務，但有些基地台鐵塔倒塌，50餘處基地台是以臨時工法架設，高度不足的限制下，訊號涵蓋情況不佳，NCC已促請三大行動通信業者，持續改善通訊品質。

    黃文哲表示，在指揮中心指示下，NCC也與三大電信業者溝通，並準備啟動訊號漫遊服務，台南地區方面，台灣大哥大、遠傳已經完成漫遊協議，下週三前就可以啟動，只要民眾所在區域有其中任何一家基地台有效，就可取得行動通訊服務，中華電信則還有技術細節協商中；另中部地區也還在評估應對作為。

    此外，黃文哲提到，近日三大電信業者及相關人員都持續投入搶修工作，但由於大雨不斷，部分道路無法通行，阻礙搶修工作，如寶來大橋往桃源道路近期在雨勢沖刷下坍方，維修車輛都差點發生危險，NCC代理主委陳崇樹也指示，確保人員安全優先，再評估進入搶修。

    另NCC統計，截至昨日，三大電信業者計派出33部行動基地台車前往嘉義縣與台南市，包括中華電信9輛、台灣大哥大11輛、遠傳13輛，且行動基地台車中，20輛具One Web衞星中繼功能，可連線衛星作為傳輸，中華電信計4輛、台灣大哥大7輛、遠傳9輛。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播