豪雨重創中南部通訊 NCC：台灣大、遠傳下週三前啟動漫遊服務

豪雨重創中南部通訊，台灣大、遠傳下週三前啟動漫遊服務。圖為寶來二橋約79.5K處路基被掏空。（原民會提供）

2025/08/01 13:15

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣持續受西南氣流影響，中南部地區連日大雨不斷，重創通訊，且中央氣象署預估，白鹿颱風將於明天生成，週末將造成西南風再度增強、雨勢恐再度增大。國家通訊傳播委員會（NCC）表示，目前台南地區已與台灣大哥大、遠傳等業者溝通，下週三前可啟用漫遊服務，中華電信則協商中。

日前台灣南部地區受到丹娜絲颱風重創，各式災損尚在復原當中，但西南氣流引發的豪大雨災害隨之而來，行政院已成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，因應後續各項應變及復原工作。

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NCC主秘黃文哲指出，日前丹娜絲颱風嚴重損壞中南部地區通訊，雖基地台經過搶修並恢復服務，但有些基地台鐵塔倒塌，50餘處基地台是以臨時工法架設，高度不足的限制下，訊號涵蓋情況不佳，NCC已促請三大行動通信業者，持續改善通訊品質。

黃文哲表示，在指揮中心指示下，NCC也與三大電信業者溝通，並準備啟動訊號漫遊服務，台南地區方面，台灣大哥大、遠傳已經完成漫遊協議，下週三前就可以啟動，只要民眾所在區域有其中任何一家基地台有效，就可取得行動通訊服務，中華電信則還有技術細節協商中；另中部地區也還在評估應對作為。

此外，黃文哲提到，近日三大電信業者及相關人員都持續投入搶修工作，但由於大雨不斷，部分道路無法通行，阻礙搶修工作，如寶來大橋往桃源道路近期在雨勢沖刷下坍方，維修車輛都差點發生危險，NCC代理主委陳崇樹也指示，確保人員安全優先，再評估進入搶修。

另NCC統計，截至昨日，三大電信業者計派出33部行動基地台車前往嘉義縣與台南市，包括中華電信9輛、台灣大哥大11輛、遠傳13輛，且行動基地台車中，20輛具One Web衞星中繼功能，可連線衛星作為傳輸，中華電信計4輛、台灣大哥大7輛、遠傳9輛。

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