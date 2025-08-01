北市啟明學校新校長遭質疑 教育局：遴選專業公正

時代力量今天在立法院召開記者會，指北市啟明學校新校長李昱昕爭議多，質疑校長遴選有黑幕。（記者田裕華攝）

2025/08/01 13:16

〔記者甘孟霖／台北報導〕時代力量與台北市立啟明學校多名家長，今（8月1日）召開記者會，指該校新任校長李昱昕多項爭議，更質疑北市教育局遴選校長過程當中有黑幕。教育局回應，校長的遴選背景與作業程序等事，皆秉持依法行政、專業公正，以獨立之校長遴選委員會嚴謹辦理遴選作業。

北市教育局表示，於校長遴選期間接獲陳情後，即進行全案事實釐清，相關陳情事件資訊也依程序向遴選委員會說明，出席家長浮動代表也就家長陳情事項提出書面及說明。遴選會就候選人資格、背景及外界關切事項進行審視與充分討論，最終依事證與法定程序投票決議。

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教育局說，關於指控校長隱匿不當對待事件，前經主管機關調查完竣，當時李昱昕擔任該校教務主任，非為負責校安通報業務主管，其已口頭轉知學務人員，但因校內通報流程未完備，主管機關依法裁處相關人員。教育局重申，李昱昕非事件加害人，也非通報義務主責人員，應客觀釐清角色與責任範圍，避免錯誤標籤或放大誤解。

針對記者會上質疑，其他校長候選人遭勸退，教育局表示，除家長連署書外並無具體實證資料。教育局再次強調，校長遴選為關係學校永續發展與學生學習權益之重要工作，以事實與程序為依歸。

而有關家長對於近日學校依行政輪替制度與教師專業配置原則，進行校內編班與職務調整有不同意見，教育局表示，將持續督導學校妥善銜接與溝通，兼顧人力資源配置與學生學習需求，確保學生學習權益與校園運作穩定發展。

教育局強調，啟明學校為北市重要特殊教育學校，承載許多家長與師生的期待，理解社會大眾對特教學生權益的高度關心，也肯定家長積極參與公共事務的初衷，但在關注學生福祉的同時，也應避免資訊未完整釐清，以免影響校園運作與學生安定學習。

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