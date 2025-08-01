新北泰山「憲訓公園」啟用 設共融體健設施、兒童遊具與步道

新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用。（新北市新工處提供）

2025/08/01 13:28

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用，新工處長簡必琦說，公園內設有共融體健設施、兒童遊戲場與休閒步道，滿足全齡休閒需求。

簡必琦表示，憲訓公園鄰近泰山山腳公有停車場，原為閒置空地，今年3月動工闢建，總經費約955萬元，日前已落成啟用，提供居民散步與休憩去處；憲訓公園整合運動、遊戲、景觀與休憩等功能，總面積約1029平方公尺，設樂齡體健設施區、兒童遊戲區、林蔭休閒步道、共融式體健設施，身障朋友也能在此安心運動。

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新工處補充，園區遊具設施包括攀爬遊戲牆、礫石坑、創意塗鴉牆，以及深受小朋友喜愛的鳥巢鞦韆；園區設計也兼顧環境永續與防災機能，導入透水及保水設施，提升滯洪效能，休閒步道兩側鋪設綠化植栽。

簡必琦說，市府將持續打造更完善的多功能生活場域，盼為民眾帶來多元使用體驗。

新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用。（新北市新工處提供）

新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用。（新北市新工處提供）

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