為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北泰山「憲訓公園」啟用 設共融體健設施、兒童遊具與步道

    新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用。（新北市新工處提供）

    新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用。（新北市新工處提供）

    2025/08/01 13:28

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用，新工處長簡必琦說，公園內設有共融體健設施、兒童遊戲場與休閒步道，滿足全齡休閒需求。

    簡必琦表示，憲訓公園鄰近泰山山腳公有停車場，原為閒置空地，今年3月動工闢建，總經費約955萬元，日前已落成啟用，提供居民散步與休憩去處；憲訓公園整合運動、遊戲、景觀與休憩等功能，總面積約1029平方公尺，設樂齡體健設施區、兒童遊戲區、林蔭休閒步道、共融式體健設施，身障朋友也能在此安心運動。

    新工處補充，園區遊具設施包括攀爬遊戲牆、礫石坑、創意塗鴉牆，以及深受小朋友喜愛的鳥巢鞦韆；園區設計也兼顧環境永續與防災機能，導入透水及保水設施，提升滯洪效能，休閒步道兩側鋪設綠化植栽。

    簡必琦說，市府將持續打造更完善的多功能生活場域，盼為民眾帶來多元使用體驗。

    新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用。（新北市新工處提供）

    新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用。（新北市新工處提供）

    新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用。（新北市新工處提供）

    新北市政府在泰山區憲訓路與忠孝街42巷之間建置「憲訓公園」，由新建工程處負責施作，日前完工啟用。（新北市新工處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播