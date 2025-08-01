白天運動、夜晚聽歌嗨翻蘇澳 海洋嘉年華週六登場

蘇澳海洋嘉年華週六將在豆腐岬登場，白天將舉辦獨木舟、立式划槳等接力運動賽，傍晚則有海風市集及音樂會。（蘇澳鎮公所提供）

2025/08/01 13:26

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭蘇澳海洋嘉年華週六將在豆腐岬登場，白天舉辦獨木舟、立式划槳等接力運動賽事，傍晚則有海風市集及音樂會，除齊聚特色攤商，知名旺福樂團等多組團體，還會輪番登台演出，鎮公所邀請遊客一起感受魅力海灣，嗨翻蘇澳夜。

蘇澳鎮近年結合觀光小鎮發展協會及民間業者，透過新型態立槳、浮潛、獨木舟、水肺潛水等海上運動，活絡在地海洋運動觀光產業發展，達到當地漁村轉型，成功吸引許多好手齊聚豆腐岬，帶動地方觀光。

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蘇澳鎮長李明哲說，海洋嘉年華主打海上競賽、樂團表演及美食市集，透過音樂會與海風市集，讓遊客都能在海風輕拂與音樂交織的氛圍中，留下難忘的夏日回憶，並有更多認識和接觸海洋運動的機會。

海洋嘉年華為期1天，白天是刺激好玩的海上運動賽事，傍晚則有海風音樂會，先由地方社區團體開場，緊接著邀請嘻哈雙人男團「S.T.F抒天弗」等知名樂團輪番開唱，旺福樂團擔綱壓軸，帶領遊客動感唱跳。

另外，海風市集結合在地特色美食攤商，讓民眾沉浸音樂之餘，也能品嚐美食，下午5點起，只要憑2張未開獎發票，就可免費兌換1張價值60元的市集抵用券，每人限換1次，換完為止。

由於豆腐岬停車場車位少，鎮公所也推出免費接駁專車，規劃3處接駁點，接駁時間為下午2點至晚上10點，每10至15分鐘一班車，遊客可在蘇澳轉運站、南方澳進安宮及豆腐岬風景區轉乘往返會場。

蘇澳豆腐岬風景區環境優美，適合戲水及從事水上運動。（蘇澳鎮公所提供）

知名蘇澳豆腐岬風景區，近年發展海上運動，吸引許多好手齊聚。（蘇澳鎮公所提供）

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