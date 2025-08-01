為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市啟明學校新校長李昱昕爭議多 8成家長連署質疑適任性

    時代力量主席王婉諭主持「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會。（記者田裕華攝）

    時代力量主席王婉諭主持「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會。（記者田裕華攝）

    2025/08/01 13:00

    〔記者李文馨／台北報導〕時代力量今天與台北市立啟明學校多位學生家長召開記者會，揭露啟明學校新任校長李昱昕有多項爭議，包括曾隱匿校內兒虐、校長遴選過程被他校校長干預，李通過遴選後做出多項爭議決策，因此有64位、8成家長向遴選委員會陳情質疑李昱昕適任性。

    時代力量今天在立法院召開「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會。

    王婉諭指出，即將上任啟明學校校長李昱昕，過去擔任教務主任時曾涉隱匿兒虐、知情不報，且李在接手校務期間，做出「音樂班導師不由音樂教師擔任」及「將綜合職能班與保健按摩科併班」等爭議決策，再加上遴選程序原有4位候選人，過程中卻被勸退或遭黑函逼退，最終僅剩李一人同額遴選。

    王婉諭表示，今年5月，家長因多次陳情未果，短短5天內便蒐集到高達64位家長連署，佔了全校學生家長8成，向遴選委員會提出陳情。她說，特殊教育孩子更需要教育現場師長傾聽與協助，呼籲台北市教育局應扮演家長與校方間的橋樑，進行有效溝通，而非官腔回應，甚至打壓家長發聲。

    前家長會會長、現任輔導會長陳小姐說，音樂班由非專業老師帶領、綜合職能班與保健按摩科併班等重大的改變，校方都未與家長直接溝通，而是透過其他老師傳話，讓家長感覺不受尊重，且在會議中提出的質疑也只得到「師資不足」等敷衍的回應。

    學生家長劉小姐提到，遴選過程中有校外力量介入的傳聞，以及候選人從4位變成一位的奇怪現象，讓家長們充滿了不安和恐懼；她說，身為視障孩子的家長，最大的心願只是孩子能身心健康、平安長大，盼教育局聽見家長的聲音。

    相關新聞請見：

    北市啟明學校新校長遭質疑 教育局：遴選專業公正

    啟明學校家長今年5月因多次陳情未果，短短5天內便蒐集到高達64位家長連署，佔了全校學生家長8成，向遴選委員會提出陳情。（時代力量提供）

    啟明學校家長今年5月因多次陳情未果，短短5天內便蒐集到高達64位家長連署，佔了全校學生家長8成，向遴選委員會提出陳情。（時代力量提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播