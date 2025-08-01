北市啟明學校新校長李昱昕爭議多 8成家長連署質疑適任性

時代力量主席王婉諭主持「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會。（記者田裕華攝）

2025/08/01 13:00

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量今天與台北市立啟明學校多位學生家長召開記者會，揭露啟明學校新任校長李昱昕有多項爭議，包括曾隱匿校內兒虐、校長遴選過程被他校校長干預，李通過遴選後做出多項爭議決策，因此有64位、8成家長向遴選委員會陳情質疑李昱昕適任性。

時代力量今天在立法院召開「隱匿兒虐？爭議不斷！啟明新校長，家長不放心！請蔣市府聽聽家長的聲音！」記者會。

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王婉諭指出，即將上任啟明學校校長李昱昕，過去擔任教務主任時曾涉隱匿兒虐、知情不報，且李在接手校務期間，做出「音樂班導師不由音樂教師擔任」及「將綜合職能班與保健按摩科併班」等爭議決策，再加上遴選程序原有4位候選人，過程中卻被勸退或遭黑函逼退，最終僅剩李一人同額遴選。

王婉諭表示，今年5月，家長因多次陳情未果，短短5天內便蒐集到高達64位家長連署，佔了全校學生家長8成，向遴選委員會提出陳情。她說，特殊教育孩子更需要教育現場師長傾聽與協助，呼籲台北市教育局應扮演家長與校方間的橋樑，進行有效溝通，而非官腔回應，甚至打壓家長發聲。

前家長會會長、現任輔導會長陳小姐說，音樂班由非專業老師帶領、綜合職能班與保健按摩科併班等重大的改變，校方都未與家長直接溝通，而是透過其他老師傳話，讓家長感覺不受尊重，且在會議中提出的質疑也只得到「師資不足」等敷衍的回應。

學生家長劉小姐提到，遴選過程中有校外力量介入的傳聞，以及候選人從4位變成一位的奇怪現象，讓家長們充滿了不安和恐懼；她說，身為視障孩子的家長，最大的心願只是孩子能身心健康、平安長大，盼教育局聽見家長的聲音。

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啟明學校家長今年5月因多次陳情未果，短短5天內便蒐集到高達64位家長連署，佔了全校學生家長8成，向遴選委員會提出陳情。（時代力量提供）

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