台南124家環保餐廳 今起消費滿百送點數抽住宿券

南市環保局推出「吃貨救地球．淨零EAT起來」活動，消費滿百可領5000綠點，還有機會抽住宿券。（南市環保局提供）

2025/08/01 13:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推出「吃貨救地球．淨零EAT起來」活動，自8月1日至9月30日舉辦，邀請市民朋友走訪全市124家響應的環保餐廳與綠食飯桌，用美味守護地球，輕鬆實踐永續生活。活動期間，消費滿百可領5000綠點，還有機會參加抽獎，把百萬綠點或免費住宿券帶回家。

南市環保局表示，活動期間內，在合作店家消費滿100元並上傳發票或消費憑證，可領取5000點綠點（每環保集點會員限1次，限量1500名）。完成登錄後，還能參加抽獎，最大獎為百萬綠點（1名），另有環保標章旅宿雙人住宿券（14名）、環保餐廳10萬綠點（5名）與5萬綠點（5名）。完整活動辦法與合作店家名單，請上官網查詢台南市環保局。

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環保局長許仁澤表示，活動希望帶動更多民眾認識「環保餐廳」的理念，例如優先使用在地食材、減少一次性餐具及提倡惜食文化等，未來會繼續輔導業者打造符合在地特色的綠生活飲食風貌。想加入綠食飯桌行列的業者，只要具備以下條件即可申請：內用不提供一次性餐具、採用在地食材、推廣綠色飲食與惜食文化、倡導淨零綠生活並提供員工教育訓練等。

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