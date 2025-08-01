為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台大營隊疑食物中毒18人不適 北市衛生局命業者暫停供餐

    台大營隊發生疑似食物中毒事件，18名學生昨晚食用飯卷後，產生噁心、嘔吐等身體不適症狀，北市衛生局今稽查命業者暫停供餐。（台北市衛生局提供）

    台大營隊發生疑似食物中毒事件，18名學生昨晚食用飯卷後，產生噁心、嘔吐等身體不適症狀，北市衛生局今稽查命業者暫停供餐。（台北市衛生局提供）

    2025/08/01 12:52

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台灣大學流行歌唱營隊昨晚疑似發生食物中毒事件，台北市衛生局陸續接獲醫院通報，160名學生中有18名學生昨日晚間食用業者供應之飯卷後，產生噁心、嘔吐等身體不適症狀，目前累積就醫人數達6名，就醫後已返家休息。北市衛生局依食安法立即命供餐業者暫停作業、停止供應餐點。

    衛生局表示，昨晚立即至營隊現場採集食餘檢體2件送驗，並於今日（8月1日）上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。根據北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁，檢驗結果將於2週後出爐。

    衛生局提醒，夏季應特別留意食品安全，防範食品中毒。製作餐食或享用美食時，應注意食材包裝完整、妥善保存於冷藏（0~7℃）、冷凍（低於-18℃）或熱藏（超過60℃）溫度，並避免生熟食交叉污染。民眾若外食後出現嘔吐、腹瀉、腹痛等不適症狀，應立即就醫，由醫師評估診斷情形向衛生局通報。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播