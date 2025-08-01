台大營隊疑食物中毒18人不適 北市衛生局命業者暫停供餐

台大營隊發生疑似食物中毒事件，18名學生昨晚食用飯卷後，產生噁心、嘔吐等身體不適症狀，北市衛生局今稽查命業者暫停供餐。（台北市衛生局提供）

2025/08/01 12:52

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台灣大學流行歌唱營隊昨晚疑似發生食物中毒事件，台北市衛生局陸續接獲醫院通報，160名學生中有18名學生昨日晚間食用業者供應之飯卷後，產生噁心、嘔吐等身體不適症狀，目前累積就醫人數達6名，就醫後已返家休息。北市衛生局依食安法立即命供餐業者暫停作業、停止供應餐點。

衛生局表示，昨晚立即至營隊現場採集食餘檢體2件送驗，並於今日（8月1日）上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。根據北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁，檢驗結果將於2週後出爐。

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衛生局提醒，夏季應特別留意食品安全，防範食品中毒。製作餐食或享用美食時，應注意食材包裝完整、妥善保存於冷藏（0~7℃）、冷凍（低於-18℃）或熱藏（超過60℃）溫度，並避免生熟食交叉污染。民眾若外食後出現嘔吐、腹瀉、腹痛等不適症狀，應立即就醫，由醫師評估診斷情形向衛生局通報。

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