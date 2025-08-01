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    丹娜絲颱風衝擊 台南市水雉調查只有1503隻

    台南市水雉夏季鳥調結果出爐。（記者楊金城攝）

    台南市水雉夏季鳥調結果出爐。（記者楊金城攝）

    2025/08/01 13:14

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市鳥水雉調查在7月20至31日完成，今天（1日）公布鳥調結果，去年夏季水雉鳥調數量是1664隻成鳥，因颱風侵襲，只比前年增加5隻，今年丹娜絲颱風的衝擊更明顯，鳥調全市只有1503隻成鳥。

    水雉繁殖季在5月至9月，台南市野鳥學會、官田水雉生態教育園區依例進行夏季鳥調，正好是在颱風過後，召集志工在風災過後進行水雉棲地、族群調查。

    官田水雉園區主任李文珍指出，丹娜絲造成很多的棲地流失、水雉鳥巢被毀掉和雛鳥死掉，成鳥也可能被吹走與發生意外，此外，很多原本種菱角的田區都棄耕或改種稻，使得水雉也成為「受災戶」，剛完成的夏季鳥調只有1503隻成鳥。

    鳥調結果也顯示官田區水雉族群還是最多占65%，下營16%、麻豆10%次之。

    李文珍說，水雉成鳥們經歷天災後，牠們意志力超級堅強，觀察風災後2天內，就築巢與交尾，趕緊拚下一代；但風災後雛鳥大多只剩2隻，也觀察到母鳥帶寶寶，公鳥會在旁邊孵蛋；此次夏季鳥調統計蛋有412顆、幼鳥79隻、雛鳥64隻。

    水雉幼鳥。（官田水雉園區提供）

    水雉幼鳥。（官田水雉園區提供）

    台南官田區仍是水雉最大的棲地。（官田水雉園區提供）

    台南官田區仍是水雉最大的棲地。（官田水雉園區提供）

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