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    竹東YouBike再擴大！ 今起新增竹東國中、游泳館及二重公5等3站

    新竹縣竹東鎮立游泳池重新開放，8月1日起新建置YouBike站點。（新竹縣政府提供）

    新竹縣竹東鎮立游泳池重新開放，8月1日起新建置YouBike站點。（新竹縣政府提供）

    2025/08/01 13:27

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹東YouBike再擴大！新竹縣政府與竹東鎮公所攜手推動公共自行車系統建置，繼2023年4月開設18站之後，鎮公所再次投入600萬元經費，新增4個站點與55輛車輛（含10輛電輔車），其中「竹東公5停車場」、「竹東國中活動中心」及「竹東鎮立游泳池」3站今天啟用，第4站「東泰高中」站點施工中，預計開學前完工啟用，提供師生更便利的交通工具。

    縣長楊文科表示，竹東鎮為縣內交通重要樞紐，人口密集且學校機關集中，對公共自行車的需求日益殷切，為提供民眾綠色交通選擇，縣府與竹東鎮公所攜手推動公共自行車系統建置，期更完善竹東鎮民通勤、通學、運動、住宅等串連需求，活化在地慢遊觀光，便捷居民與旅客的日常生活。

    縣府交通旅遊處長陳盈州指出，新竹縣近年積極擴充自行車租賃站點，目前已經累積超過418萬人次騎乘，電輔車的使用率更是全國前段班。此次竹東3站啟用後，全縣將達177站、提供1495輛車（含480輛電輔車），未來將持續與各鄉鎮合作，擴展YouBike站點密度，實現竹縣友善交通、推動永續低碳生活。

    交旅處提醒，自2025年4月1日起，竹竹苗地區騎乘YouBike 2.0E電輔車，需投保公共自行車傷害險。民眾可於微笑單車APP或官網登入會員進行投保，保費由縣府負擔，保障內容包括死亡、失能及住院給付，讓騎乘更安心、更有保障。

    新竹縣竹東鎮YouBike8月1日起新增3站、55輛車，圖為竹東國中站點。（新竹縣政府提供）

    新竹縣竹東鎮YouBike8月1日起新增3站、55輛車，圖為竹東國中站點。（新竹縣政府提供）

    新竹縣竹東鎮二重公5公園站點。（新竹縣政府提供）

    新竹縣竹東鎮二重公5公園站點。（新竹縣政府提供）

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