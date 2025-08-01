中南部第一個 高雄住都中心揭牌

高雄住都中心揭牌成立。 （記者葛佑豪攝）

2025/08/01 12:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府首年編列6千萬預算，成立行政法人的高雄市住宅及都市更新中心，今天（1日）揭牌成立，這也是中南部第一個住都中心，未來將致力提升社宅營運與維管品質，及推動公辦都更、輔導民辦都更。

目前除中央的國家住都中心外，新北、台北及桃園都陸續成立住都中心。高雄現階段已規劃興建社宅總數達27995戶，數量龐大，但都發局員工僅1百餘人，透過高雄住都中心的成立，人力運用更彈性專業。

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高雄住都中心位於鹽埕區的高雄國際會議中心，編制53人，首年預計先招募20人；今天的揭牌典禮上，副市長林欽榮強調，市府與國家住都中心合作，現階段規劃興建社宅總數達27995戶，其中市府自建與分回3110戶、國家住都中心興建24885戶。

林欽榮也提到，陳其邁市長上任前，高雄公辦都更案為0，目前已達15件，民間都更也有14件。高雄住都中心的設立，突破公部門在人力與資源運用上的侷限，廣納建築、金融、法務、估價、社工等多元專業與創新機制，他感謝市議會與內政部長劉世芳部長的支持協助。

兼任高雄住都中心董事長的市府副秘書長王啟川表示，未來將優先推動凱旋青樹、大同社宅的維護管理，並規劃管理明年陸續完工的大寮、岡山、亞灣一期等社宅；同時擴大輔導公、民辦都更，活化並經營受託管理資產。

高雄住都中心辦公空間寬敞。（記者葛祐豪攝）

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