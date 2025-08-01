買起來！千元客家幣美食展可使用 客委會攜手22業者展特色食材

客委會於今年台灣美食展設置「HA FOOD 客食．客市」主題館，集結全台22家客庄業者展出。（記者楊綿傑攝）

2025/08/01 12:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕2025台灣美食展今天開展，客委會設置「HA FOOD 客食．客市」主題館，集結全台22家客庄業者，涵蓋風味食品、地方品牌、創意甜點與在地釀品，讓大眾更認識客家文化與美食。而同時適逢「客家幣」數位支付今天正式開始使用，美食展亦成為目前唯一可於非客庄地區限定使用之場域。

客委會指出，「HA FOOD 客食‧客市」是透過客庄市場選品邏輯，讓優質客家食材從市集走上日常餐桌，使民眾更容易取得、運用，實踐可近、可親、可口的文化體驗。今開幕活動則以「客庄369—美味巡遊」為題，邀請將客家料理帶入國宴的主廚邱寶郎登台展演，融合台三線柿餅、六堆釀醬與台九線山苦瓜茶等具地域風土意象的食材，發揮創意詮釋出兼具文化底蘊與現代表達的客食料理。

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客委會主委古秀妃表示，客家美食深植於地理環境與生活智慧之中，蘊含順應土地、節儉與永續精神。而此次客家館邀請了來自桃園、新竹、苗栗、高雄、屏東還有花東共22家的客家特色業者參與，包括台東的米、屏東的釀醬醬油及豆腐乳、北部茶做成的苦茶油等，展現客家族群如何以時間為原料、以技藝為媒介，不僅保存食物、提升風味，形塑出獨有的飲食語彙與生活節奏。都是在地經營數十年的業者，歡迎台北的朋友認識客庄特產，也鼓勵大家可以拿出客家幣做消費。

今現場也展示3款發酵特色沾醬，包括豆腐乳麵醬、紫蘇醬與七層塔醬，搭配麵包沾抹品味，除體驗「新食法」的同時，也品味「老智慧」的延續。客委會表示，透過料理設計，呼應大會「鮮味款待」精神，以在地風土與深厚技藝款待四方來客，透過發酵工藝讓傳統味道躍上當代餐桌，展現客家文化真誠待客的精神。

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客委會於今年台灣美食展設置「HA FOOD 客食．客市」主題館，集結全台22家客庄業者展出。（記者楊綿傑攝）

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