2025台灣美食展今開幕 11間米其林必比登店家 200多品牌參展

2025台灣美食展匯集200多個品牌展出，餐飲、飯店業者祭出優惠，吸引民眾搶好康。（記者方賓照攝）

2025/08/01 12:43

〔記者蔡昀容／台北報導〕為期4天的2025台灣美食展今（8月1日）於台北世貿一館開幕。美食展以「海鮮－鮮味款待」為主題，匯集200多個品牌展出，包括台灣美食、國際獲獎伴手禮、11間米其林必比登推薦店家等，星級飯店也祭出餐券住宿券優惠，現場並邀名廚及職人輪番上陣展演。

台灣美食展4大主題展區「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」匯聚台灣新鮮食材、料理、金牌廚師、世界級茶與酒、冠軍伴手禮，還有米其林必比登推薦，以及廚藝秀、料理教室、異國美食、超值住宿餐券等，共計200多個品牌參展。

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主辦單位台灣觀光協會會長簡余晏表示，台灣是面臨多風多雨挑戰的海島國家，有些業者因風雨無法到展場，她要說聲辛苦了。她表示，台灣咖啡、威士忌、茶與醬料屢獲世界冠軍，今年展場更集結星級飯店、餐飲住宿業者祭出豐富優惠，邀民眾把握良機。美食展是米其林必比登推薦密度最高的地方，匯聚11家名店，從米粿、肉圓到虱目魚粥與牛肉麵，一站吃遍山珍海味；台灣美食展是「寫給世界的情書」，每一個攤位都是通往台灣港灣與山林的旅行，邀請海內外旅人深情體會。

台灣觀協榮譽會長、籌備委員會主任委員葉菊蘭表示，台灣四面環海、魚種多達3121種，約占全球總數的十分之一，漁業年產值近1000億元，其中遠洋漁業規模位居世界前三、鮪延繩釣更是全球第一；今年以「海鮮-鮮味款待」為題，展現台灣藍海的豐饒與漁業的世界級實力，透過展覽把台灣的多元薈萃起來，展現不同的餐桌美食，也讓觀眾感受到獨特、融合族群的台灣鮮味，進一步以美食驅動觀光。

交通部長陳世凱表示，總統賴清德就職國宴以在地食材為主軸，掀起搜尋「國宴菜單」的風潮，民眾循線造訪美食店家也順道觀光，顯見美食是重要的觀光文化資源。每個人心中都有一張專屬自己的美食地圖，淡水阿給、金山鴨肉、新竹貢丸，各地風味串起旅人足跡，台灣人飲食觀也從「吃得飽」進化到「吃得巧」，美食因此更具文化價值。

總統賴清德表示，台灣美食展一年比一年更精緻、內容更深入，也特別肯定今年「鮮味款待」的主題：「鮮」象徵海鮮、新鮮及創新；台灣多元民主、族群交融，長年激盪出獨有的台灣「味」；至於「款待」，體現台灣人待客與服務的心意。回顧前總統陳水扁、蔡英文將在地料理端上國宴，自己就職宴席也採用本土食材，如今庶民美食也獲米其林必比登青睞，證明台灣味兼具國際水準。賴總統強調，美食是台灣觀光的亮點，隨著飲食不斷精緻化，觀光產業也將持續升級，與世界並駕齊驅。

2025台灣美食展開幕，吸引許多民眾參觀。（記者方賓照攝）

2025台灣美食展開幕，客委會主委古秀妃（左起）、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、現任會長簡余晏逛展場，充滿笑聲。（記者方賓照攝）

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