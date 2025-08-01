南市特色遊戲場啟用遇西南氣流 小朋友穿雨衣照玩

新化區特色遊戲場在雨中完成啟用典禮。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/01 13:20

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府斥資近600萬元在新化體育公園內打造特色遊戲場，今天落成典禮，卻遇西南氣流攪局，下起滂沱大雨，一度要撐傘剪綵，相當辛苦；不過啟用後，小朋友穿著雨衣體驗溜滑梯、盪鞦韆等設施，照樣玩得很開心。

新化區長李義隆表示，這座特色遊戲場監發揮創意、巧思進行打造，規劃時注入產業5寶的意象色彩，再結合地方知名的傳統民俗，設計了Q版的蟋蟀圖騰，成為工程亮點。

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李義隆說，該工程由體育局核定經費589萬元，公所負責執行改造，引進專業設計團隊，將原佔地約190坪的老舊不安全罐頭遊具進行全面性淘汰與升級，並取得實驗室SGS認證，讓孩童、家長有既安全又有趣的遊戲休憩環境。

李義隆指出，考量不同需求的孩子們，用心打造好玩的遊戲設施，如山丘磨石子溜滑梯，提供孩童挑戰與滑行的樂趣，兼顧安全與刺激的平衡。

在小沙坑旁，更貼心提供沖洗用的水龍頭，另外還有攀爬遊戲設施，提升孩子的平衡感與協調力。

場域內也設計了無障礙親子鞦韆、遊戲小土丘，以及傳統的跳格子等，內容多樣。

李義隆提到，場內也搭設了全新的彈跳網，讓孩子們的運動能力得到充分發揮，且各個遊具之間，都留有安全的奔跑空間；整個區域則採用彩色橡膠顆粒彈性地墊（EPDM），具有良好的減震效果，並增添活潑的色彩。

今天的啟用儀式，包含李義隆與議員李偉智、余柷青等各界貴賓一起剪綵，地方鄉親出席見證，小朋友也忙著下場體驗，歡笑聲洋溢，氣氛熱烈。

小朋友穿著雨衣，開心地體驗溜滑梯。（記者吳俊鋒攝）

特色遊戲場啟用後，小朋友穿起雨衣，開心地玩著盪鞦韆。（記者吳俊鋒攝）

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