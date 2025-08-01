基隆監理站下鄉辦機車考照 路考通過當場領駕照

新北市金山區公所攜手基隆監理站辦理機車駕照考照作業，民眾透過筆試路考，當場可以領駕照。 （圖為金山區公所提供）

2025/08/01 13:43

首次上稿 13:07

更新時間 13:43（新增貢寮場考照時地）

〔記者俞肇福／新北報導〕交通部公路總局台北市區監理所基隆監理站攜手金山區公所，辦理機車騎士在地駕照考試，今天駕照考試共有金山及萬里區民124人報名參加。

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公路總局基隆監理站行動監理車駛進金山區運動休閒廣場，上百位在地民眾頂著烈日準備考駕照。初次考領機車駕照的考生，完成2小時的道路交通安全講習後，由基隆監理站人員解說路考相關規定，再依序參加筆試及路考。

新北市金山區長劉昌松表示，金山區的民眾一般若是要進行機車考照，必須大老遠跑到位於七堵區的基隆監理站辦理，來回路程很遠，加上筆試和路考，往往要耗掉半天以上的時間。公所每年都極力向基隆監理站爭取於暑假期間辦理在地考照，由監理站派員及提供設備，考試規格比照監理站辦理。期望藉由在地考照，減少區民往返基隆監理站的舟車勞頓，以及上路的風險。

金山區公所指出，今年考試依照慣例於考試前7日，安排區公所賴姓同仁擔任「機車教練」，輔導考生路考練習，金山區在地居民都對這項路考輔導、在地考照、在地製卡的「方便」服務，感到格外的貼心，期望監理站能持續每年辦理在地考照的服務。

據了解，基隆監理站為提供更便利的服務，將於8月20日（星期三）在貢寮區行政大樓4樓及左側廣場（新北市貢寮區長泰路20號）辦理機車駕照考照筆試與路考，當場通過考試就核發機車駕照。

新北市金山區公所攜手基隆監理站，辦理機車駕照考試作業，圖為民眾筆試。 （圖為金山區公所提供）

新北市金山區公所攜手基隆監理站，辦理機車駕照考照作業，圖為說明考試規則。（圖為金山區公所提供）

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