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    最後倒數！市價7000多元名蛇還沒被認領 今下午5點截止

    彰化動防所目前暫時安置一條國內寵物市場珍稀的巴倫游蛇，若公告期滿沒人認領，就要開放領養找新主人了。（動防所提供）

    彰化動防所目前暫時安置一條國內寵物市場珍稀的巴倫游蛇，若公告期滿沒人認領，就要開放領養找新主人了。（動防所提供）

    2025/08/01 12:28

    〔記者張聰秋／彰化報導〕你家的蛇不見了嗎？快來認領！一條來自南美洲、寵物市場價格至少7000元的「巴倫游蛇」，上個月28日由彰化縣動物防疫所公告尋找失主，今天（1日）是第5天，眼看公告7天期限將屆，仍未等到飼主現身。明、後天是假日，動防所不上班，今天傍晚5點前是最後認領機會，否則將於下週一（4日）上午10點開放認養。

    這條全身青藍交錯的「巴倫游蛇」，是今年7月底鹿港消防分隊在鎮內住宅區附近捕獲，外觀漂亮但屬後溝牙類毒蛇，雖毒性弱，但仍可能引起局部腫脹或不適，目前暫時安置在動防所。

    動防所表示，根據規定，一旦公告期滿仍無人認領，將開放給年滿18歲民眾認養，有意願者當天帶身分證和籠具，2人以上則抽籤決定領養權。民眾可先填報名表單。

    動防所指出，這已非首次接獲走失蛇類通報，今年6月也曾協助尋回一條加州黑王蛇，當時也是靠媒體報導讓飼主趕來認領，原來是忘了鎖籠，讓蛇溜出門。這次巴倫游蛇身價不低，推測也是飼主一時疏忽所致，呼籲飼主趕緊出面認領，別讓自家「寶貝」成了「孤蛇」。

    彰化動防所預計於8月4日早上10點開放民眾領養消防隊捕獲的巴倫游蛇。（動防所提供）

    彰化動防所預計於8月4日早上10點開放民眾領養消防隊捕獲的巴倫游蛇。（動防所提供）

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