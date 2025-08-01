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    媽媽署長接任不平靜！拒菸團體國健署外集結 籲全面禁用加味加熱菸

    衛福部長邱泰源親自主持國健署長監交儀式。（圖為國健署提供）

    衛福部長邱泰源親自主持國健署長監交儀式。（圖為國健署提供）

    2025/08/01 12:34

    〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國民健康署今日辦理署長交接布達儀式，由衛福部長邱泰源親自主持監交儀式，新任署長由成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任，但拒菸團體今早也在國健署外集結，呼籲沈靜芬作為「兒科、媽媽署長」，應立即撤銷加味加熱菸的上市許可，救救青少年與下一代的健康。

    衛福部國民健康署7月29日公布「有條件通過」美國及日本菸商14個品項加熱菸、4個組合元件申請案。國教行動聯盟理事長王瀚陽指出，菸商推出新興菸品，就是為了讓年輕人成為菸品的終生使用者，校園中仍因為新興菸品難以辨識而防治困難，電子煙、喪屍煙彈至今都還無法妥善管理。

    董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也說，9成的加熱菸使用者會淪為紙菸、新興菸品的雙重使用者，甚至是多重尼古丁產品使用者，對尼古丁攝取量不減反增27%，且高達9成的年輕吸菸者，首次接觸的菸品就是加味菸，國健署遲遲不公告禁用加味菸品，恐是為了放行最容易吸引年輕人上癮的「加味加熱菸」。

    全國家長會長聯盟名譽理事長黃正銘強調，國健署有條件開放、通過加熱菸絕對是不對的做法，加熱菸、電子煙尚不合法，就已在校園氾濫，且情況持續惡化，若加味菸也上市，實在不知道學校怎麼管、怎麼查，希望國健署的媽媽署長救救青少年與下一代。

    對於拒菸團體訴求，國健署副署長賈淑麗指出，國健署依照「指定菸品健康風險評估審查辦法」辦理加熱菸等指定菸品的健康風險評估，自業者7月完備資料迄今，外界多次質疑，審查期間屆滿，國健署沒有對外說明，但國健署對於審查內容、程序，都依照審查會所有專家的時間與建議辦理。

    加味菸品禁用作為方面，賈淑麗表示，國健署2次預告均收到上萬則意見，也持續向加拿大、美國、歐盟等了解國際做法，並依據新的事證召開專家會議，評估調整預告內容，相關程序都在持續進行中，這次有條件通過的加熱菸品項待國健署載明公告禁用添加物後，所有添加物也都要依照公告規範。

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    國健署副署長賈淑麗接下陳情書。（記者林志怡攝）

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    成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任國健署長職位。（圖為國健署提供）

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