澎湖「摩西分海」S型步道特色消失 民間發起「一人一石」恢復舊觀

澎湖摩西分海，原本是以S形步道著稱。（澎管處提供）

2025/08/01 12:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕北寮奎壁山的「奎壁聯輝」是澎湖舊八景之一，奎壁山下東側沿岸，與無人小島「赤嶼」之間，在退潮時會裸露出S形礫石步道，約300公尺長，近年成為遊客戲水生態旅遊的據點之一，摩西分海S型步道發展成為澎湖網紅網美景點，歷經多年的萬人踐踏，已變成潮間帶，民間發起「一人一石」活動，希望恢復摩西分海舊觀。

摩西分海原本以S型步道著稱，蜿蜒美景令遊客嚮往，但如今已經被踐踏得歪七扭八，旅遊業者建議乾脆改成摩西潮間帶。湖西隘門國小自然老師許自由表示，原則上步道底質是岩層，應該主要是上面石頭和部分堆積沙質不見了，才會讓步道變寬，地勢變平坦，S型步道特色消失。

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許自由進一步解釋，步道原本是繞過赤嶼，經過海浪力量抵消，所以沙質與石頭才會慢慢堆積，後來很多遊客喜歡把步道上的石頭往兩旁丟，雖然是被丟到旁邊，但是海浪力量來不及帶回來，因此建議發起一人一石運動，讓遊客將旁邊的石頭，再丟回步道中央。

澎管處表示，步道的石頭受到海浪影響呈現動態平衡，若要發起一人一石把石頭放回去，可能宣示意義較大，實際改善較有限，但不妨一試。先前評估過多遊客恐會將步道石頭踩踏得更為緊實，進而影響生活於潮間帶生物棲息環境。因此澎管處於2018年委託澎科大李孟芳老師進行北寮至赤嶼潮間帶周邊海域生物資源調查案，就生活期間之物種進行調查，後續管理處視需求再進行調查研究。

現在的摩西分海，明顯範圍擴大變成潮間帶。（葉文漢提供）

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