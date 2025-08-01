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    罕見畫面！連續豪雨 台東富岡漁港客輪前鋪滿漂流木

    台東富岡漁港客輪前的水面完全被漂流木鋪滿。（記者黃明堂攝）

    台東富岡漁港客輪前的水面完全被漂流木鋪滿。（記者黃明堂攝）

    2025/08/01 12:55

    〔記者黃明堂／台東報導〕旺盛西南氣流帶來連續數日豐沛雨量，因山區崩塌而傾倒的木頭，隨暴漲溪流漂流入海，除了堆積海岸，也流入港區。台東富岡漁港除了散布浮木，內港角落水面更完全被漂流木鋪滿，在客輪前形成木港奇景，縣府預計下午會展開清除作業。

    近半個月來，先是颱風外圍環流，接下來是旺盛西南氣流，為台東地區帶來豐富雨水，山區除了公路出頻出現崩塌落石，森林也有林木倒伏被沖進溪流，隨暴漲溪流漂流到沿海，隨海水漂到岸上堆積，富岡漁港也被漂流木入侵，且入港後逐漸堆積在水面上。

    漁民說，數年前颱風豪雨，富岡漁港曾經被漂流木完全占據，這次沒那麼嚴重，只有局部被完全占滿。不過，浮木漂在港內流竄，漁船行駛若不慎打倒，也可能造成損壞，嚴重的會造成旋漿損壞；漂流木最嚴重的區塊位在港區東北角，有逾百坪水面被漂流木占據，此處恰好是客輪停泊處，漂流木取代水面，在客輪前形成難得一見景象。

    縣府農業處早上已和廠商前往富岡漁港現場會勘，預計中午後將派機械清除漂流木，也提醒未來幾天漁民出海作業要小心。

    台東富岡漁港客輪前的水面完全被漂流木鋪滿。（記者黃明堂攝）

    台東富岡漁港客輪前的水面完全被漂流木鋪滿。（記者黃明堂攝）

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