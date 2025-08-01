舞動孩子的生命與夢想 左營高中范瀞文榮獲師鐸獎

范瀞文每天與舞蹈班學生朝夕相處，彼此的情感相當緊密、熱絡。（記者許麗娟攝）

2025/08/01 12:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄左營高中教師范瀞文，從事舞蹈教育20年，用專業與照顧並重的理念，陪伴學生勇敢追夢，也建立了完整的舞蹈教育地圖，做為藝才教育探照燈的她，榮獲教育最高殊榮的2025年師鐸獎。

左營高中舞蹈班因為學生超過9成是從外地而來，從高一入學起就開始住宿的群體生活，范瀞文擔任舞蹈班唯一專任教師，幾乎每天從早訓到夜晚督課都陪伴著學生，但也因為這份緊密的情感，讓她成為學生心中「第2個家」，更將舞蹈班綜合教學、舞團的多角化經營，造就了「左舞人」屢獲舞壇肯定。

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范瀞文自7歲起學舞，從國小一路跳進台北藝術大學到完成碩士學業，即使中途遇過因身材「肉感」吃虧、膝蓋韌帶斷裂的低潮，但她秉持著不放棄的精神，從跳舞、伴奏、編舞創作的技能無一不通，讓她的舞蹈之路更為開闊。

范瀞文說，108課綱的改革，讓她有機會在藝術教育課程上大肆發揮，她建立了完整的舞蹈教育地圖，也為非舞蹈班學生開設肢體課程，讓舞蹈不僅是少數孩子的特權。

范瀞文也曾遇過學生罹患白血病住院化療，但見學生堅持不放棄的勇氣，她串聯學校團隊為她量身打造線上課程，更在出院後親自陪伴她重返舞蹈訓練，讓這位學生能繼續朝著舞蹈夢想前進，奇蹟逆轉生命。也曾有學生家庭遭地下錢莊追討債務，范瀞文挺身而出協助報案、安置與爭取補助，為孩子擋下風暴，讓她也能繼續接受大學教育。

范瀞文的教學不止於技巧傳授，更是深刻的陪伴與啟發，她用舞蹈藝術拉近與學生的距離，為熱愛舞蹈的孩子鋪出一條通往世界的道路。

左營高中舞蹈班教師范瀞文（前排中），與學生的相處像是老師又像家人。（記者許麗娟攝）

國中時曾因范瀞文身材「肉感」吃虧，讓她更理解舞者塑身的重要性。（記者許麗娟攝）

范瀞文的跳舞教學不止於技巧傳授，更深刻的是陪伴與啟發。（記者許麗娟攝）

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