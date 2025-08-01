本土語言傑出貢獻獎18年191人獲殊榮 今起受理推薦明年人選

法國國立東方語言與文化學院台語教師劉展岳，在巴黎用法文教18歲法國年輕人唱台語版「島嶼天光」，獲教育部頒發「教育部推展本土語言傑出貢獻獎」。（資料照）

2025/08/01 12:28

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部本土語言傑出貢獻獎，自2008年開辦至今已18年，共有185位個人獎、48組團體獎、6位終身奉獻獎得主獲得殊榮，歷屆得獎者來自各行各業，廣涉教育研究、創作出版、文化藝術、展演傳播等，他們在不同領域發光發熱，對於本土語言的復育潛移默化且影響深遠，明（2026）年自今（1）日開始受理推薦。

教育部終身教育司科長蔡忠武說明，教育部明年表揚推展本土語言傑出貢獻獎自今日開始受理推薦，徵件至今年9月30日止（郵戳為憑），歡迎各界踴躍薦舉，讓長期為台灣本土語言之傳承與發展奉獻心力的團體及個人獲得應有的肯定。

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教育部於今年世界母語日時頒發本土語言貢獻獎，其中，法國國立東方語言與文化學院台語教師劉展岳，在巴黎用法文教18歲法國年輕人台語，教唱「島嶼天光」讓法國人了解太陽花運動及台灣的現在，教「黃昏的故鄉」助法國人了解台灣的歷史和文化，榮獲教育部長鄭英耀頒發「教育部推展本土語言傑出貢獻獎」肯定。

劉展岳表示，透過台語教學，讓法國人了解台灣和台灣文化，也讓法國年輕人了解台灣和中國不同國，還擴展到線上教授義大利、西班牙等歐洲學生，強調「有很多歐洲人想學台語」，鼓勵台灣年輕人珍視和學習自己的母語。

蔡忠武表示，教育部期盼藉由此表揚活動，發掘並表揚認真耕耘及推展本土語言的貢獻者，鼓勵年輕世代自然地使用本土語言，進而創造沉浸式的本土語言學習環境，讓語言真正融入生活，共同營造台灣本土語言的多元性，為台灣豐富的語言文化注入新活力。

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