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    中秋及雙十連假3離島機票8/4開訂 澎金馬共17.4萬個座位

    今年中秋及雙十連假澎、金、馬機票，8月4日開放訂位。示意圖。（記者蔡昀容攝）

    今年中秋及雙十連假澎、金、馬機票，8月4日開放訂位。示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/08/01 11:36

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今年中秋及雙十節均為3天連假。交通部民用航空局今天（1日）宣布，中秋節疏運期間澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1072架次，計8萬9134個座位數；雙十節疏運期則提供1048架次，計8萬5230個座位數，兩個連假統一於8月4日上午9時起開放訂位，總計提供17萬4364個座位數。

    民航局規劃中秋節航空疏運期間為10月3日至7日、雙十節航空疏運期為10月9日至13日。民航局指出，兩個連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司依據市場需求規劃航班。

    中秋節連假疏運，澎湖航線520架次、4萬0730個座位數；金門航線424架次、3萬9752個座位數；馬祖航線128架次、8652個座位數；上述3離島航線共計提供1072架次、8萬9134個座位數。

    雙十節連假疏運，澎湖航線512架次、3萬9222個座位數；金門航408架次、3萬7356個座位數；馬祖航線128架次、8652個座位數；上述3離島航線共計提供1048架次、8萬5230個座位數。

    民航局提醒旅客，連假疏運尖峰時段10月3日至5日、10月9日至11日台灣出發往離島方向，以及10月5日至7日、10月11日至13日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，使有限的空運資源獲有效利用。旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

    民航局表示，已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續將視需求適時增班。此外，離島航班易受天候影響異動，提醒民眾留意最新氣象資訊。

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