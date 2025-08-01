中南部仍須嚴防豪雨 天氣風險曝天氣趨穩時間點

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二前台灣仍受西南風影響，中南部降雨仍顯著，直到下週三太平洋高壓增強，全台天氣趨穩，大多地區為多雲到晴，山區午後零星降雨。示意圖。（資料照）

2025/08/01 14:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣持續受西南氣流影響，中南部地區大雨不斷，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二前台灣仍受西南風影響，中南部降雨仍顯著，直到下週三太平洋高壓增強，全台天氣趨穩，大多地區為多雲到晴，山區午後零星降雨。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，受到西南風及豐沛水氣影響，未來幾天中南部仍為主要降雨熱區，提醒山區、易積水地區請留意短時強降雨及土石流風險。

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粉專分析，8月1日至2日，嘉義以南、中部山區仍為迎風面，易出現大雨或局部豪雨，苗中彰雲短暫雷陣雨，其他地區多雲午後雷陣雨，其中大台北有較大雨勢機會；3日至4日西南風再度增強，中南部降雨更明顯，慎防短延時強降雨，苗栗以南、台東山區有大雨或豪雨機率，北部、東部多雲局部陣雨。

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粉專指出，8月5日西南風減弱，中南部仍持續降雨，累積雨量稍減少；8月6日太平洋高壓增強，全台天氣趨穩，大多地區為多雲到晴，山區午後零星降雨，因應0728豪雨災情，農業部主動公告嘉義縣、台南市 畜牧業救助品項，若需申請者可赴受災地公所辦理。

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粉專提醒，尚未公告之品項或地區若有災損情形，可以先主動通報當地公所，並使用農產業天然災害現地照相APP拍攝損害相片，倘經檢視符合災損條件，可由基層公所據以認定免再辦理現地勘查。

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