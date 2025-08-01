為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中南部仍須嚴防豪雨 天氣風險曝天氣趨穩時間點

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二前台灣仍受西南風影響，中南部降雨仍顯著，直到下週三太平洋高壓增強，全台天氣趨穩，大多地區為多雲到晴，山區午後零星降雨。示意圖。（資料照）

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二前台灣仍受西南風影響，中南部降雨仍顯著，直到下週三太平洋高壓增強，全台天氣趨穩，大多地區為多雲到晴，山區午後零星降雨。示意圖。（資料照）

    2025/08/01 14:23

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近期台灣持續受西南氣流影響，中南部地區大雨不斷，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，下週二前台灣仍受西南風影響，中南部降雨仍顯著，直到下週三太平洋高壓增強，全台天氣趨穩，大多地區為多雲到晴，山區午後零星降雨。

    氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，受到西南風及豐沛水氣影響，未來幾天中南部仍為主要降雨熱區，提醒山區、易積水地區請留意短時強降雨及土石流風險。

    粉專分析，8月1日至2日，嘉義以南、中部山區仍為迎風面，易出現大雨或局部豪雨，苗中彰雲短暫雷陣雨，其他地區多雲午後雷陣雨，其中大台北有較大雨勢機會；3日至4日西南風再度增強，中南部降雨更明顯，慎防短延時強降雨，苗栗以南、台東山區有大雨或豪雨機率，北部、東部多雲局部陣雨。

    粉專指出，8月5日西南風減弱，中南部仍持續降雨，累積雨量稍減少；8月6日太平洋高壓增強，全台天氣趨穩，大多地區為多雲到晴，山區午後零星降雨，因應0728豪雨災情，農業部主動公告嘉義縣、台南市 畜牧業救助品項，若需申請者可赴受災地公所辦理。

    粉專提醒，尚未公告之品項或地區若有災損情形，可以先主動通報當地公所，並使用農產業天然災害現地照相APP拍攝損害相片，倘經檢視符合災損條件，可由基層公所據以認定免再辦理現地勘查。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播