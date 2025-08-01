改隸今敲鑼啟用 陽明交大附中盼開展多元教育實驗、課程創新

國立竹北高中今天正式改隸陽明交大附中，校長陳瑞榮（右2）率行政團隊和師生一起在校門口欣喜舉行「附中啟航、竹塹飛揚」敲鑼啟用儀式。（陽明交大附中提供）

2025/08/01 11:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中今天改隸為「國立陽明交通大學附屬竹北高級中學」（簡稱「陽明交大附中」），學校行政團隊和師生一起在校門口欣喜舉行「附中啟航、竹塹飛揚」陽明交大附中敲鑼啟用儀式，期待9月迎來改隸後首屆新生。

竹北高中現任校長、也是改隸後首任陽明交大附中校長陳瑞榮表示，改隸申請案獲教育部於7月23日核定，此次改隸是榮耀也是責任，附中將在陽明交大的支持下，延續學校優良傳統，並開展更多元的教育實驗與課程創新，讓學生在地扎根、放眼世界。

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陽明交大校長林奇宏表示，陽明交大長期致力於實踐大學社會責任，改隸開啟高中與大學資源整合的新局，也是因應大新竹產業與人口變遷需求，回應地方期待、深化人才培育鏈結的重要一步。該校承諾將全力支持附中發展，導入大學的研究資源、跨域課程與國際視野，培養具備創新能力與人文關懷的未來人才。

陽明交大附中表示，陽明交大擁有醫學、理工、人文社科等領域的強項優勢，是附中發展特色課程，提供教師專業發展進修與數位轉型最強大的後盾。改隸後的陽明交大附中，將以「跨域、創新、國際」為核心發展方向，積極推動多項特色課程，包括雙語教學、STEM/STEAM素養發展及國際移動力培養，實踐以問題解決為導向的教學模式，提升學生跨領域整合與團隊合作能力。

陳瑞榮指出，陽明交大附中獲准改隸，不僅是單一學校的里程碑。未來更可以在大學系統內創建「附中系統」的策略聯盟，交流孕育前瞻課程、辦理校際競賽等，這些創新實驗成果，將成為典範推廣至全國高中。

竹北高中今天正式改隸陽明交大附中，校方在校門口欣喜舉行「附中啟航、竹塹飛揚」敲鑼啟用儀式。（陽明交大附中提供）

竹北高中改隸迎新篇章，陽明交大附中期許開展多元教育實驗與課程創新。（陽明交大附中提供）

竹北高中改隸陽明交大附中，9月將迎來附中首屆新生。（陽明交大附中提供）

竹北高中改隸陽明交大附中，9月將迎來附中首屆新生。（陽明交大附中提供）

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