今中南部雨勢稍趨緩 週末西南風再增強、下週二後天氣漸好轉

重點提醒。（圖為中央氣象署提供）

2025/08/01 11:15

〔記者林志怡／台北報導〕近期台灣持續受西南氣流影響，中南部地區大雨不斷，中央氣象署指出，今日西南氣流減弱為西南風，中南部雨勢較前幾日趨緩，但目前琉球附近海面有熱帶性低氣壓生成，最快明天增強為白鹿颱風，並造成西南風再度增強，各地天氣不穩定，下週二後天氣才會逐漸好轉，恢復太平洋高壓影響下的天氣。

中央氣象署指出，週一至週四受到西南氣流影響，嘉義以南累積雨量多超過1000毫米，高雄山區累積雨量達到1600毫米以上，未來山區降雨仍會斷斷續續發生，民眾非必要切勿前往山區活動。

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此外，昨日西南氣流尤其強勁，中南部山區持續有強降雨，高雄山區日累積雨量超過500毫米，嘉義、台中山區達350毫米以上，另台中市累積雨量也有375毫米，為建站以來第7高的雨量；24小時累積雨量方面，高雄桃源測站累積雨量超過1000毫米，雲嘉山區、高屏山區、南投也有超大豪雨等級降雨。

朱美霖指出，目前西南氣流減弱，但台灣仍持續受到西南風影響，各地天氣不穩定，高屏山區有豪雨以上降雨，中南部地區有局部大雨或豪雨，大台北地區、北部地區、宜花山區午後有雷陣雨，並有短延時大雨或豪雨發生。

今日截至9時，因西南風稍有減弱，中南部山區雨勢較前期減緩，但降雨仍相當明顯，嘉義以南地區日累積雨量約200毫米，今日清晨屏東、高雄山區也有明顯短延時強降雨發生。

朱美霖提到，目前竹節草已經在中國浙江內陸減弱為低氣壓，今早台北東方1600公里海面上有另一處熱帶性低氣壓發展，並有發展為輕度颱風趨勢，雖預計往東北方向移動、對台灣沒有直接影響，但隨著低壓系統移動，下一波西南風預計在明日至下週一增強，中南部地區天氣更加不穩定。

對於未來一週天氣，朱美霖提醒，西南風增強期間，週六、週日苗栗以南地區有顯著降雨，北部地區轉為整日有不定時降雨的天氣，宜花以午後雷陣雨為主，週一西半部地區斷續有雨，且週一前嘉義以南地區有大雨或豪雨以上降雨，注意短延時強降雨及長延時累積雨量帶來的影響。

地面分析圖。（圖為中央氣象署提供）

過去降雨。（圖為中央氣象署提供）

豪雨特報。（圖為中央氣象署提供）

定量降水預報6小時預報圖。（圖為中央氣象署提供）

一週降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

強風、大浪。（圖為中央氣象署提供）

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