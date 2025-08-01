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    新北汐止草濫溪意外「爆紅」！AI科技執法揪出偷排黑手

    新北市環保局在汐止草濫溪查獲染髮劑不當排放污染。（新北市環保局提供）

    新北市環保局在汐止草濫溪查獲染髮劑不當排放污染。（新北市環保局提供）

    2025/08/01 11:14

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局7月28日接獲AI水色辨識系統自動告警通知，發現汐止區草濫溪溪水被不明廢水污染，水色異常呈現鮮艷紅色，環保局立即派遣稽查人員趕赴現場，循線追查到原來是有業者將過期染髮劑倒入洗手槽後排入路旁側溝，導致紅色廢水沿溝渠流入河川，環保局依「水污染防治法」第30條規定告發處分，最重可處新臺幣300萬元罰鍰。

    環保局說明，接獲系統警訊後，稽查員於30分鐘內抵達現場，發現草濫溪水面呈現明顯鮮紅色，且紅色廢水仍持續從出水閘門排出，隨即循水路往上游及鄰近地區追查可疑污染源，汐止區清潔隊也同步派員偕同稽查，後來在鄰近工業區巷弄內側溝發現紅色廢水流出，稽查員開蓋確認發現廢水來源於一處廠房門口，但廠內現場無人應答。

    經連日調查，於7月30日聯繫業者到場釐清案情，該業者從事美髮用品業，並承租該廠房作為倉庫，並坦承於7月28日中午將過期紅色染髮劑倒入洗手槽，卻未採取污染防治措施，導致染劑廢水直接排入溝渠並流入河川，稽查員確認污染水路來自此處無誤，即依法告發。

    環保局指出，部分市售染髮劑等化粧品中可能含有化學成分，若是染料已經分解或變質，長期累積也可能造成水質惡化、底泥污染，進而影響整個水域的生態平衡。若民眾手邊若有過期的染髮劑，應以吸水性報紙、布等材質吸收後，使用專用垃圾袋盛裝後交付循線垃圾車。

    新北市環保局接獲AI水色辨識系統自動告警通知，發現汐止區草濫溪溪水被不明廢水污染，水色異常呈現鮮艷紅色。（新北市環保局提供）

    新北市環保局接獲AI水色辨識系統自動告警通知，發現汐止區草濫溪溪水被不明廢水污染，水色異常呈現鮮艷紅色。（新北市環保局提供）

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